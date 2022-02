Muere Antonio Angulo, periodista y exdirector de Diario del AltoAragón

Antonio Angulo, exdirector del Diario del AltoAragon, ha fallecido este martes en Huesca a los 75 años, al no poder superar la enfermedad que padecía. El periodista, licenciado en Derecho en la Universidad Central de Barcelona y en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma, nació en Ejep (Graus) en 1946, se licenció.

Sus inicios como periodista estuvieron vinculados a medios de comunicación muy diversos. "He hecho radio, televisión y prensa escrita -señaló en su día, pero lo que siempre me ha resultado más gratificante es el trato con la gente". No obstante, su trayectoria profesional ha estado vinculada de modo indeleble al rotativo oscense el Diario del AltoAragón. Fue nombrado director del periódico, llamado entonces 'Nueva España', en 1984.

Desde su cargo, tras ser adquirido por una empresa, impulsó la renovación y actualización del medio, convirtiéndolo en referencia informativa inexcusable de la provincia de Huesca y preparándolo -inauguró nuevas instalaciones en el año 2000- para los retos del futuro. La apuesta por la información local y la mesura en sus juicios caracterizó siempre su trayectoria.

Angulo fue director del periódico hasta marzo de 2011, año en el que fue galardonado como 'Altoaragonés de honor', en la gala de los Altoaragoneses del año que organiza el periódico oscense, con motivo de su próxima jubilación y como reconocimiento a toda una vida laboral dedicada al rotativo, que cumplía sus bodas de plata.

Además, fue galardonado también con el Premio Heraldo en 2012 y también recibió la Medalla de Aragón de las Cortes, entre otros premios que reconocían su labor periodística.