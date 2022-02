Naomi Campbell muestra por primera vez el rostro de su hija

En mayo de 2021, a sus 51 años, Naomi Campbell anunciaba por sorpresa que había sido madre por primera vez. Lo hacía, además, apenas unas semanas después de haber desfilado por la pasarela de la Semana de la Moda de París sin evidencia alguna de embarazo. A pesar de la insistencia de periodistas y fans, la supermodelo no había querido hablar sobre vientre de alquiler o adopción o si había gestado ella al bebé. Hasta ahora.

En una entrevista que ha concedido para la edición británica de la revista Vogue, la modelo ha aclarado que su hija, de la cual ha mostrado el rostro por primera vez, no solo no es adoptada, sino que fue procreado por ella misma, aunque el nombre del padre no haya sido revelado -ni parece que vaya a serlo en un futuro próximo-. "Ella no ha sido adoptada: es mi hija [biológica]", ha afirmado Campbell (aunque su hija seguiría siendo su hija si fuese adoptada). Esto además solo hace que coja más peso la teoría de que ha recurrido a una madre de alquiler.

Por lo demás, se ha negado a contestar más preguntas sobre la pequeña, de quien no ha trascendido el nombre. De lo que sí ha hablado ha sido de cómo solo un círculo muy íntimo de amistades y de familiares conocía sus intenciones de estrenarse en la maternidad. "Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que iba a tener a mi hija. Ella es la mayor bendición que jamás hubiera podido imaginar. Es lo mejor que he hecho nunca", ha reconocido.

En otro momento de su charla, Naomi Campbell explica que si bien le sigue gustando ser modelo, ahora tiene "más tendencia a la preocupación": "Todavía lo disfruto, ¡Pero es tan estresante! Porque yo ya tengo 51 años y voy por ahí con chicas de 18. Es genial estar en contacto con la juventud a mi edad, pero he de admitir que decir que en uno de los espectáculos yo misma me dije: "¡Vamos, chica! ¡Levántate! ¿Por qué caminas tan lento?".

Asimismo, y aunque admite que aquellos tiempos en los que ella era más joven fueron "más alegre" porque "sonreían" y tenían que mostrar sus "personalidades" en la pasarela, le dolía "mucho" la cantidad de veces que desfiló y aún nunca la elegían "para las campañas publicitarias". "Tenía que aguantarme y seguir adelante. Por supuesto, habría sido genial tener el apoyo a mi alrededor que ahora veo en aquel entonces, pero estoy orgullosa de ver lo que sucede hoy en día, la actual diversidad".