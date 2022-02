Infermeres i fisioterapeutes es concentraran el 22 de febrer per "la salut dels nostres hospitals"

Segons denuncia el Sindicat d'Infermeria Satse, els greus problemes de recursos i mitjans que ja patien en els centres hospitalaris abans de la pandèmia han anat empitjorant en els últims mesos, mentre les administracions públiques i els partits polítics "miren cap a un altre costat i no aposten per resoldre una situació que perjudica tant la ciutadania com als professionals".

Després de l'"èxit" de convocatòria de les concentracions realitzades, el passat 10 de febrer, en els centres de salut de les comunitats autònomes, SATSE, continua en tota Espanya la seua nova estratègia d'accions reivindicatives i mobilitzacions en defensa de la sanitat, accions que "aniran augmentant en intensitat al llarg dels pròxims mesos".

En les concentracions es denunciarà "la greu sobrecàrrega i pressió assistencial que es pateix en els hospitals", així com "l'empitjorament en l'atenció i cures que es presten a més de 47 milions de ciutadans".

Un clar exemple és, segons Satse, l'augment de les llistes d'espera per a consultes externes, proves diagnòstiques o intervencions quirúrgiques, o que "les situacions de col·lapse i caos en servicis tan sensibles, com a Urgències, es repeteixen de manera contínua".

Per la seua banda, les infermeres segueixen havent d'atendre i cuidar fins el 20 i 25 pacients en les plantes on es troben ingressats i fins a tres i quatre persones en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), amb "repercussions greus en la qualitat i seguretat assistencial i en la pròpia salut laboral dels professionals".

PROBLEMES EN L'ASSISTÈNCIA

La ràtio "segura" està entre sis i huit pacients en planta i una/dos persones per infermera en les UCI, segons estudis i anàlisis científiques nacionals i internacionals realitzats.

El "greu problema de la temporalitat" també afecta especialment a les infermeres i fisioterapeutes que treballen en els hospitals espanyols, ja que "un de cada tres professionals encadena contractes temporals que precarizan la seua tasca i la conciliació amb la seua vida personal i familiar".

"Sempre pendents del telèfon per a poder treballar unes hores, dies o setmanes en centres i unitats diferents, amb el consegüent perjuí en l'atenció i en la seua situació professional i personal", apunta Satse.

Després de dos anys de lluita contra la pandèmia, els professionals d'Infermeria i Fisioteràpia acudiran a la concentració amb un "clar desgast a nivell físic, psicològic i emocional", tenint en compte, a més, que, en el cas de les infermeres, treballen a torns, de nit i durant els diumenges i festius. Per exemple, una infermera pot arribar a treballar fins el 15 nits en un mes amb jornades de deu i dotze hores seguides.

El sindicat espera comptar amb la presència i participació activa de "nombrosos professionals que vullguen expressar, de manera ferma i rotunda, que la situació no pot continuar així per més temps i que tots els responsables públics han de prioritzar, amb més mitjans i recursos, als centres hospitalaris en els quals són ateses i cuidades desenes de milers de persones tots els dia".

"Les prop de 400.000 infermeres, infermers i fisioterapeutes que hi ha en el nostre país són el motor de desenvolupament de la sanitat, tant pública com a privada -reivindica, i també tenen la clau per al canvi que necessita el Sistema Nacional de Salut (SNS), per la qual cosa es mostra convençut que "l'onada de mobilització i reivindicació professional que ja s'ha generat en el conjunt del país serà cada vegada major".

En aquest sentit, Satse fa una crida a la participació a tots els professionals que han mostrat de manera reiterada, i través de les xarxes socials i altres formes de comunicació, la seua "hartazgo i profund malestar per la seua precària situació" i que, per açò, venen demandant tot tipus de mobilitzacions i accions de pressió social.

"Comencem en els centres de salut, continuem en els hospitals i en pròximes dates seguirem denunciant en els centres i en els carrers que la salut i seguretat assistencial només es garanteix amb un sistema sanitari fort, cohesionat i amb els mitjans i professionals suficients. Si les administracions i partits no reaccionen, la desaparició del nostre sistema sanitari, tal com li coneixem, serà un fet irrefutable", conclou.