Kevin Hart revela su horrible experiencia junto a su esposa nadando con tiburones

A todos nos llega ese momento en la vida en el que te acabas preguntando cómo diantres has acabado en mitad del océano rodeado de tiburones. A Kevin Hart le ocurrió hace un par de años, cuando cumplió los 40 y su esposa, Eniko Parrish, decidió que era una edad perfecta para ver de cerca a los escualos. Pero el actor entendió que ya no estaba para según qué trotes.

El intérprete de Jumanji o de Un espía y medio no comulga con ciertas cosas de su esposa, de 37 años, quien no dudó en llevar a su familia (tienen dos hijos: Kenzo, de 4 años, y Kaori Mai, nacida en 2020) a compartir una experiencia única, tal y como le ha contado Hart a Ellen DeGeneres en su programa.

Finalmente le convenció y el actor y su esposa decidieron nadar en aguas "infestadas de tiburones" y así, además, superar uno de los grandes miedos. Eso sí, supo que algo no iba bien cuando los jaquetones no dejaban de mirarlos fijamente.

"Fue mi mujer la que me empujó a ello. Yo me dije que no lo intentara, que ya estaba bien y ella dijo que, que allí había otra clase de tiburones y que debíamos nadar con ellos", ha comenzado relatando el actor, quien ha reconocido que cuando los estaban mirando entró "en pánico". "Ese fue mi límite", ha recalcado, así como que se salió del agua... "Pero mi mujer se la jugó demasiado".

Hart ha recordado que como su mujer solo había visto tiburones nodriza decidió seguir dentro del agua y fotografiarse con ellos. Fue entonces cuando estuvo a punto de producirse la tragedia. "A ella la mordieron. Y yo le dije: 'Bueno, tú te lo has buscado'. Ahora tiene una cicatriz y todo", ha relatado el actor, que aún así ha reconocido que fue un mordisco pequeño.

Asimismo, ha explicado su reacción: "Ahora todo el mundo está obsesionado con hacerse fotos para sus Instagram y quieren hacer un montón de tonterías". De hecho, según él algo barruntaba, puesto que le dijo a su hija mayor, Heaven, de 16 años, fruto de un matrimonio anterior, que casi vio a cámara lenta cómo uno de los tiburones se movía demasiado rápido, aunque no le dio tiempo a avisar a su esposa.

"¿Y qué esperaba? Se metió en el mar con anillos y con joyas brillantes y empezó a moverse", ha contado Hart sobre la posible razón de que los escualos atacasen. Hart ha añadido finalmente que Eniko no volvió a lanzarse al agua en todo el viaje (y, por cierto, no hay ninguna foto con tiburones en su Instagram).