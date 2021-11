'Jumanji 4' llegará antes de lo previsto

Confirmado: cada vez que Dwayne Johnson se rasca la nariz, aparece una franquicia longevísima y taquillerísima con él de protagonista. Esa es la única razón que se nos ocurre para las nuevas noticias sobre la saga Jumanji, que se prolongará con un cuarto filme. O con un tercero, según se mire.

El productor Hiram Garcia ha dado la buena nueva durante una entrevista con ComicBook, revelando que la nueva entrega de la saga (tras Jumanji: Siguiente nivel, 2019) está más cerca de lo que pensamos.

"Tenemos un argumento muy divertido", comenta Garcia. "Nos estamos preparando para llevarlo a Sony para contarles lo que hemos estado tramando". Por lo demás, el productor afirma que él y su equipo tienen "una gran visión que nos tiene entusiasmados" para esta nueva entrega, la cual entrará en producción cuando 'The Rock' y el director Jake Kasdan hayan terminado Red One, filme que llegará el verano que viene a Amazon Prime Video.

"Jake [Kasdan] está rodando Red One para nosotros, así que eso será lo siguiente", señala Hiram Garcia. "Pero, algo después del estreno de Red One, Jumanji se pondrá en marcha. Me parece que por entonces todo estará preparado".

Recordemos que la nueva Jumanji surgió en 2017 como un reboot de la película de 1995 protagonizada por Robin Williams y Kirsten Dunst. En Jumanji: Siguiente nivel, el reparto de esta nueva continuidad (Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan...) incorporó a Danny DeVito, Awkwafina y Danny Glover.