Elena Cebrián serà secretària autonòmica contra despoblació i Ana Domínguez directora de Relacions amb Les Corts

En concret, es canvia el nom de la Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació, que es denominarà Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva, i de la qual passen a dependre les direccions generals de Promoció Institucional, de Relacions Informatives i d'Anàlisis i Polítiques Públiques.

Així mateix, la Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial passa a cridar-se Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, i dependran d'ella les direccions generals d'Administració Local i d'Agenda Valenciana Anti-despoblament.

Com a conseqüència d'aquesta modificació, el Consell ha aprovat el cessament d'Alfred Boix Pastor com a secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, i el seu nomenament com a secretari autonòmic de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva.

El Consell també ha acordat el cessament de Beatriz Gallardo Paúls com a secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació, i el nomenament d'Elena Cebrián Calvo com a nova secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament.

Elena Cebrián és enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de València en l'especialitat d'Economia i Política Agrària, i graduada en economia per la UNED. És funcionària de l'Estat i va ser consellera d'Agricultura de la Generalitat des de juny de 2015 fins a juny de 2019, amb una àmplia experiència en polítiques públiques i gestió mediambiental. Fins ara era sotsdirectora general de Planificació de l'Acció del Govern.

D'altra banda, el Consell ha aprovat el cessament d'Antonio Torres Salvador com a director general de Relacions amb Les Corts i el nomenament en el seu lloc d'Ana Domínguez Cana, que és economista per la Universitat de València, especialitzada en administració pública i fins ara era assessora d'Assumptes Parlamentaris en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.