Eminem hará historia en la Super Bowl: dos raperos sordos versionarán sus canciones en lenguaje de signos

Se trata de una de las retransmisiones deportivas más vistas de todo el mundo. Los ojos de millones de personas estarán pendientes la noche de este domingo 13 de febrero de la victoria o bien de los Bengals o bien de los Rams en la final de la Super Bowl. Pero también en el archiconocido intermedio. En lo que será toda una celebración del rap de principios de siglo, brilla con luz propia un nombre, Eminem, quien ha decidido, además, hacer historia de la inclusión televisiva.

Contra la noticia de última hora acerca de Snoop Dogg, quien ha sido acusado de agresión sexual, y para diferenciarse de otros grandes momentos del espectáculo (en contra de otros intermedios formados por un único gran artista o dos, a lo sumo, este año también actuarán Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar) el músico de 49 años ha decidido incluir en su actuación a dos raperos sordos, Sean Forbes y Warren WaWa Snipe.

Ellos, que acompañarán al autor de éxitos como Lose Yourself, Stan o The Real Slim Shady sobre el escenario en el SoFi Stadium de Los Ángeles, irán versionando en directo los singles que tenga preparados en ASL. Es decir, American Sign Language, o Lengua de Signos Americana, diferente de la que se usa fuera de Estados Unidos y de la parte anglófona de Canadá (y también en parte de México), además de en otras partes del mundo donde va conjunta con las vernáculas del país. Urge más que nunca hacerse la pregunta de por qué no existe una lengua de signos universal.

Esta será la primera ocasión en la que en el partido más importante de la NFL se incorpore lengua de signos. Forbes, quien ha asegurado que también aparecerá en el entreacto que prepara, precisamente, Snopp Dogg, ha celebrado enormemente la decisión de su colega y que abra de esta forma las puertas de la accesibilidad a quienes usan el ASL en el mundo (se estima que hay entre 500.000 y 2.000.000 que tiene dicho idioma como lengua materna solo en Estados Unidos).

A título personal, Forbes ha declarado que para él es como si cerrase un círculo dado que, al igual que Eminem, él creció en Detroit y su padre conocía a varias personas del equipo del artista, por lo que a menudo le vio trabajando en el estudio de grabación.