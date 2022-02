El buen rollo en la oficina es un engaño en el último vídeo de Pantomima Full, que se ríe de las 'startups' modernas

Una startup es una empresa de nueva creación, normalmente dedicada al sector digital y en algunas lo de ser modernas y transmitir buen rollo a sus empleados o se les va de las manos o es simplemente una fachada.

De eso se ríe el dúo cómico Pantomima Full en su último vídeo, que protagoniza Rober Bodegas en el papel de jefe, perdón, de CEO, de una de estas empresas.

"Un trabajo que no parece un trabajo", en "una oficina que no parece una oficina", ofrece el jefe y en los rótulos que suelen acompañar a las imágenes de Pantomima Full se añade: "un sueldo que no parece un sueldo".

El vídeo toca todos los clichés de este tipo de empresas, en las que ofrecen "crecimiento personal" y entornos "súper creativos" donde "mostrar tu talento" que se va traducir en "11 horas de trabajo".

Y como alguien más adulto quizá no aceptara esas condiciones, sólo se contrata a personas "muy jóvenes" y se hace ver que todos son iguales dentro de la empresa, aunque el jefe ejerza un control férreo sobre todos.

El vídeo también parodia los "team building", esas actividades que se hacen fuera del horario laboral para estrechar lazos y que "también te jode el finde", según dice el vídeo.

Genial es la secuencia en la que uno de los empleados habla sobre lo maravillosa que es la empresa y el jefe mientras en un espejo se ve a Rober Bodegas en su papel de CEO supervisando todo lo que dice el empleado.