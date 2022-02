Nagore Robles entró el pasado miércoles a la casa de Secret Story pisando fuerte, pues lo hizo imponiéndose en las decisiones de la prueba para poder mover un poco la casa, especialmente a los concursantes más 'muebles'.

Pero, tras esa sorpresa inicial, la vasca se sentó con sus nuevos compañeros, momento en el que empezaron a preguntarle sobre distintos temas, como su paso por GH 11.

La colaboradora de Mediaset se convirtió en una de las concursantes de Gran Hermano más guerreras y recordadas, pues, tras no dejar a nadie indiferente, se convirtió en la tercera expulsada con, por aquel entonces, el récord mundial de porcentaje: un 95%.

Tras 12 años, ahora Nagore hace autocrítica sobre su paso por el reality y, aunque asegura que la experiencia "fue la hostia" y "no cambiaría nada", sí que reconoce que no se mostró como ella era de verdad.

Nagore describiéndose se parece a Carmen y a Nisi #Secret9F pic.twitter.com/hNZQ5uCQgQ — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) February 10, 2022

"De repente me vi aquí, fue todo superrápido. Lo que aprendí es que me mostraba mucho más dura de lo que era en realidad, no me atrevía a mostrar la otra parte", confesó a los concursantes de Secret Story. "Iba dando hostias, metafóricamente. Iba por la vida muy brusca, muy bruta, muy dura".

"Y ya, con 39, con mucho trabajo y aprendizaje, me he dado cuenta de que, cuando uno muestra tanta furia e ira, debajo hay mucha tristeza y muchas cosas", reflexionó. "Fue una experiencia cojonuda que me cambió la vida por completo, que era lo que yo quería, y aprendí mucho tiempo después".

"Yo entré con 26 años y salí como una metralleta. Imagínate, dale un altavoz a una niñata como yo que era insoportable", reconoció. "Fue horroroso para mí, porque soy una tía superimpulsiva y creo que estaba huyendo un poco del momento en el que estaba".

De hecho, la vasca aseguró que después, en Acorralados, reality de Telecinco que ganó, se comportó muy diferente y, actualmente, no descarta volver a vivir una experiencia así. "Igual dentro de un tiempo digo 'pues mira'. Tampoco hubiera pensado que iba a estar aquí, y aquí estoy. Me dejo sorprender mucho, pero de primeras soy de decir que no", sostuvo.