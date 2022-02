Kiko Rivera se ve envuelto una y otra vez en polémicas familiares. Una muestra de ello es el revuelo que han causado las duras declaraciones que compartió a Lecturas, revista donde contó, con pelos y señales, detalles de la vida privada de su hermana, Isa Pantoja, y que han sido la gota que ha colmado el vaso en su distanciamiento. Hubo una frase lapidaria que retumbó especialmente: "Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. No la considero mi hermana".

Unas horas después de publicarse la entrevista, Telecinco tomó medidas, y su hermana anunció que iba a iniciar un proceso legal. El Dj pidió perdón y, por si no era suficiente, este jueves ha hablado en exclusiva con Sálvame, admitiendo sus errores y anhelando el cariño de parte de su familia.

"Mi mujer me organizó una comida sorpresa con los amigos. Nos juntamos siempre para mi cumpleaños y eché de menos a mi madre, a mi hermana, a mis hermanos, a mi prima... La única que me escribió fue mi prima Anabel".

Con la voz rota, Kiko ha seguido sincerándose con los colaboradores a través de una llamada de teléfono: "Ayer podría haber sido el día en que me llamara mi madre. Lo he intentado varias veces, igual que con mi hermana. Mi cabeza necesita estar bien en ese sentido. Necesito arreglar las cosas con mi hermana".

"Yo creo que me he equivocado en determinados momentos. Pero yo también tengo sentimientos. Llevo un año y medio bastante jodido, y mi cabeza no está del todo bien" ha afirmado, afectado por la situación.