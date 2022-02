La Unió de Consumidors reclama que les mesures per a atendre als majors en els bancs siguen "realistes i efectives"

En un comunicat, després de l'èxit de la campanya 'Sóc major, no idiota' del valencià Carlos San Juan, l'entitat mostra la seua satisfacció i critica la reducció de prestació de servicis presencials i la falta d'actuació correctora dels organismes supervisors, que ha provocat "la indefensió de les persones consumidores més vulnerables".

Des de fa anys, al seu juí, les entitats han anat progressivament reduint la qualitat de la prestació dels servicis bancaris a la ciutadania. És alguna cosa que creu que s'ha acrescut després de les fusions de grans entitats, amb el consegüent tancament de sucursals, reducció d'empleats i limitació d'horaris d'atenció.

Aquestes mesures suposen que moltes de les operacions que habitualment es realitzaven en les sucursals pels empleats ara es desvien als caixers o a operacions online, provocant "un greu perjuí a les persones majors, que majoritàriament no estan habituades a la utilització dels servicis a distància, i als qui resideixen en localitats i territoris amb escassetat de servicis".

Per a la UCCV, la bretxa digital no és exclusiva de les entitats bancàries, sinó que afecta a molts sectors com a telefonia, la llum i fins i tot a l'administració, cosa que "impedeix i limita poder accedir en condicions a la prestació dels seus servicis".

Les associacions de consumidors ja detectaven aquest problema i reclamaven una major qualitat en la prestació dels servicis que permetera l'accés en les mateixes condicions, però "ni les entitats bancàries ni els organismes supervisors han sigut capaços d'abordar el problema".

"És obvi que el procés de digitalització ha anat a dos velocitats: d'una banda, les empreses i l'administració han fomentat i adaptat les seues activitats i servicis de forma digital, i en canvi s'han oblidat d'una part essencial que és la formació de la ciutadania i dotació de recursos als més vulnerables".

En aquesta línia, la Unió de Consumidors desenvolupa diverses accions encaminades a abordar la problemàtica del procés de digitalització. Després de la primera part de la pandèmia va treballar en les claus de la digitalització del sistema educatiu, mentre en 2022 posarà l'accent en la bretxa digital i l'envelliment actiu.

En opinió de Vicente Inglada, secretari de l'entitat, és fonamental reflexionar sobre els problemes que pateixen els majors a l'hora d'afrontar el procés de digitalització de la societat i buscar solucions que intenten pal·liar la falta d'hàbits de comportament que els ajuden a afrontar aquestes situacions de la millor manera possible i que els garantisca "la seua plena integritat en una societat cada vegada més digitalitzada".