Si hay una palabra que describe al Benidorm Fest, esa es "polémica", pues la forma de votar y el resultado final indignó a muchos espectadores. Sin embargo, si hay otro término adecuado para esta preselección, ese es "éxito".

Tal y como opinó en una rueda de prensa María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, el Benidorm Fest había sido un triunfo de la música española. Y es que lo volcados que estaban los espectadores se ha podido traducir en las compras, visitas y escuchas en streaming de los artistas.

Promusicae, Productores de Música de España, han compartido su top 100 de éxitos -de la semana del 28 de enero al 3 de febrero- con los datos extraídos de las ventas físicas y por plataformas como Amazon Music, iTunes, Spotify o YouTube, entre otras. Y, en este ranking, hay un claro vencedor: el Benidorm Fest.

Ay mamá, de Rigoberta Bandini, está en el primer puesto; le sigue, en el séptimo, Terra, de Tanxugueiras; en el 13º se encuentra la ganadora, Chanel, con SloMo; Rayden está en el puesto 59 con Calle de la llorería; y, por último, en el 96º se encuentra Raffaella, de Varry Brava.

Pero, además, este no ha sido el único tema de Rigoberta que ha entrado en la lista, pues algunas de sus canciones antiguas también se han colado: Perra (puesto 26), A ver qué pasa (45º), In Spain We Call It Soledad (49º) y Too Many Drugs (63º).