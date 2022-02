Jorge Motos, Milena Smit i Sonia Almarcha, entre els talents valencians nominats als Premis Goya

Així, els intèrprets Milena Smit, Sonia Almarcha i Jorge Motos; el realitzador Javier Marco Rico, el músic Arnau Bataller i diverses produccions de curtmetratge i documental integren l''equip' valencià davant la gran nit del cinema espanyol, que se celebrarà al Palau de les Arts aquest dissabte, 12 de febrer.

La cinta més nominada de l'edició és 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa. En el seu repartiment, a més de l'omnipresent Javier Bardem, ha aconseguit nominació a millor actriu de repartiment l'alacantina del Pinós Sonia Almarcha.

Una de les contrincants que tindrà en aquesta categoria serà la il·licitana Milena Smit, qui repeteix en els Goya, aquesta vegada pel seu treball en 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar.

Per la seua banda, el jove intèrpret Jorge Motos ha sigut nominat com a millor actor revelació per 'Lucas'. L'actor ja va aconseguir el premi a Millor Actor Protagonista en els IV Premis Berlanga de l'audiovisual valencià i la Biznaga de Plata del Festival de Màlaga per aquest treball.

En l'apartat de Millor direcció novella, Javier Marco Rico lluitarà per un Goya per 'Josefina', mentre que Daniel Monzón, criat a València, ha sigut inclòs en la categoria de Millor guió adaptat per 'Las leyes de la frontera'. Així mateix, per aquest mateix film, Sarai Rodríguez ha sigut nominada en Maquillatge i perruquería.

En la categoria de Millors efectes especials, s'ha destacat la tasca de Ferran Piquer en 'La abuela'. I en Millor música original apareix Arnau Bataller, per la de 'Mediterráneo'.

En Millor curt de ficció, aconsegueixen arribar a aquesta recta final 'Mindanao' i 'Tótem loba'; en la secció de Millor pel·lícula documental, 'Un blues para Teheran'; com a Millor pel·lícula d'animació la Comunitat estarà representada per 'Mironins' i en Millor curtmetratge d'animació, per 'Proceso de selección' i 'Umbrellas'.

PRODUCCIÓ

A açò cal sumar la presència de producció valenciana en altres obres que compten amb nominacions, entre elles 'El cover', 'Ama', 'Josefina' i 'Libertad', apunten a Europa Press fonts de l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

La gala d'entrega de les estatuetes tindrà indubtable sabor valencià també gràcies al record al cineasta Luis García Berlanga, que "esguitarà" la cerimònia de principi a fi, segons ha avançat el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso.

De fet, la celebració dels Goya a València suposa una culminació de la commemoració de l'any del centenari del naixement del geni que va firmar 'Plácido' o 'El verdugo', entre altres clàssics cinematogràfics.

A la 36 edició dels Premis Goya han optat un total de 160 pel·lícules estrenades al nostre país entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021. D'aquestes 160 produccions, 82 han sigut de ficció, 74 documentals i quatre d'animació.