Lleva años triunfando en la música gracias a un buen puñado de hits con los que ha llegado a cada rincón del planeta. Sin embargo, decidió hacer un parón de tres años y no ha sido hasta ahora cuando se ha sentido realmente libre para presentar al público el trabajo que realmente ha querido hacer. Un disco que anima a aceptar la vida tal y como viene y que tiene su parte española representada en las voces de Rosario y Aitana. También se estrena como actor y sus Dos oruguitas están nominadas a un Óscar. Definitivamente, 2022 es su año.

¿Por qué Dharma y qué significa para usted? Significa tanto que, de hecho, me lo he tatuado en la piel. Tiene que ver con la aceptación de la realidad. Aceptar la vida tal y como es, sin ataduras, sin estar todo el día pendiente de las expectativas, del ego. Es enfrentar los miedos y hacer que desaparezcan, porque al final son como trabas que nos ponemos nosotros mismos. Nos metemos una especie de cárcel en nuestra propia cabeza y nuestra felicidad pasa a depender de los demás. A la gente se la presiona para que sean lo que otros esperan de ellos y, si no lo son, entonces es que son malos. No. Cada quien es lo que es, aquí no hay malos ni buenos y cada persona vive sus circunstancias y toma sus decisiones dependiendo de eso. Cuando uno acepta su realidad, está mucho más presente y deja de vivir en el futuro y en el pasado y puede seguir su camino, su destino, sin estar asustado.

Supongo que usted está en ese proceso. Sí, lo estoy. He vivido mucho el otro lado de la moneda, que es el karma, que son los aprendizajes y las lecciones que nos duelen mucho, porque van atadas a las expectativas, al miedo, al ego y al apego. He vivido muchas cosas relacionadas con el karma que me han hecho cambiar mis patrones y mis formas.

En esa aceptación personal, ¿qué es lo que está siendo más difícil? A mí me ha costado aceptar que no puedo controlar todo. Antes quería manejar todo lo que pasaba a mi alrededor y a las personas y sus emociones y sus tiempos, pero no se puede. Toca soltar y dejar que la vida fluya. También me ha costado no anticipar la felicidad. Digo: 'voy a ser feliz si hago esto', y, cuando llegó ahí, no lo soy por pensarlo tanto. ¿Por qué no simplemente ser feliz ahora, charlando contigo?

¿Es un disco autobiográfico? Sí, la gran mayoría de sus canciones lo son. También hay temas que nacen de otras personas con las que escribí y que me abrieron su corazón, aunque incluso ahí yo metía detalles de mi propia vida. Es un disco supersincero y el que más habla sobre mí, porque como compositor he crecido en el sentido de quitar capas. Cada vez puedo escribir más desde la realidad y la honestidad, sin poner filtros que yo mismo ponía a propósito. Es un álbum honesto, pero no dramático, de estos de: 'me voy a morir, sin ti no soy nada'.

¿Es difícil ser o sentirse libre, tanto en lo personal como en el plano artístico? Es complicado, porque hay mucha presión sobre uno, muchas expectativas puestas en ti, aunque tú no las tengas hacia los demás. Tienes que perder ese miedo a poner tu felicidad por encima de lo que quiere el resto, porque, para que este proyecto funcione, yo tengo que estar feliz. No puedo actuar el resto de mi vida de la forma que quieren los demás si no me llena, porque voy a explotar. Por eso hay que ser honesto contigo mismo y con los que tienes al lado para que acepten y te entiendan, y no sientan que las cosas son desde el egoísmo. Uno ni es perfecto ni es moneda de oro para gustarle a todo el mundo ni puede estar siempre complaciendo a los demás.

Entre Fantasía, su anterior disco, y este han pasado 3 años, que en la música puede parecer una eternidad. ¿Tenía la necesidad de parar? Sí, la tenía. Para mí estos tres años han sido una vida, soy otra persona respecto a la que sentó a presentar Fantasía en abril de 2019. He crecido, he llorado, he terminado relaciones profesionales y personales, me he acercado a Dios y me he alejado, me he acercado a mí y me he alejado... Al final la conclusión es muy positiva, pero, para llegar a ella, he tenido que atravesar una tormenta interna.

En Tarde habla del precio por ser cobarde. ¿Esta sociedad peca de falta de sinceridad? Sí. Todo tiene que comenzar por no mentirte a ti mismo. A veces queremos tapar la verdad y esconderla debajo de un montón de cosas pensando que ahí va a desaparecer, pero después nos acabamos reencontrando con ella de frente y puede que duela mucho más. Hay que aceptar cuando uno ha sido cobarde o no has hecho las cosas bien y sus consecuencias.

Ha sorprendido verle con Rosario Flores en uno de los temas más importantes del disco. Rosario representa mucho para España y para toda Latinoamérica. Me ha marcado desde hace muchos años y cantar con ella es un lujo para mí. Me muero de felicidad y de amor.

Tiene una imagen de hijo perfecto. ¿Se lo dicen mucho? Yo trato de ser yo mismo y que cada uno saque sus propias conclusiones. La gente es muy inteligente, no hace falta decirles nada. Si una persona lo primero que te dice cuando te conoce es que es humilde, lo que provoca es que dudes.

¿Es amigo de todos los artistas con los que hace duetos? No, no todo se basa en la amistad. Hay canciones que nacen desde la parte musical, nos conectamos para hacerla y hasta ahí, porque si no hay química como amigos tampoco hay por qué forzarla. Otras canciones nacen desde la amistad y otras en las que acaba naciendo, pero siempre sin forzarla, porque si no, no me siento cómodo, yo no me hago amigo de las personas por conveniencia.

Ha hecho Érase una vez, pero ya no, serie que próximamente estrenará Netflix. ¿Por qué decidió sumergirse en el mundo de la interpretación? Tenía muchas ganas de actuar. Me llamó Manolo Caro, que ni nos conocíamos en persona, para preguntarme si quería ser protagonista de su serie. Yo le dije: '¿estás seguro de eso?' (ríe). No me hizo casting, simplemente confió en que yo iba a hacerlo bien. Fue una gran responsabilidad, estuve ocho meses en todo tipo de clases, transformando mi cuerpo y preparándome para el personaje y luego dos meses grabando en Madrid y sus alrededores. Son de esas series que o la amas o la odia, pero que no tiene término medio.

SEBASTIÁN YATRA Este colombiano de 27 años (Medellín, 15 de octubre de 1994) se decantó por la música son solo 12 años después prepararse desde los 5 para ello. En 2016, explotó a nivel mundial con 'Traicionera', su primer gran éxito. Después han llegado colaboraciones con los artistas más importantes y tres discos de estudio con varias nominaciones a los Grammy.

¿Qué significa nuestro país para usted? España me enriquece. El año pasado me conecté mucho con su cultura y con su gente, aprendiendo mucho más sobre la forma en la que hablan y por qué este país es como es. Tengo ya muchas amistades en Madrid, es un lugar al que llego y soy bastante feliz. Es una de mis ciudades favoritas.

¿Se imagina ganando un Óscar? Hay que visualizarlo (ríe). Ha sido un sueño estar con Disney. No pienso en si lo ganaré o no, simplemente lo estoy disfrutando. Es bastante loco.