Natalia Sánchez, contundente con la salud mental: "20 años yendo a terapia; hay que normalizar no estar bien"

Hay quien cree que se puede hablar de ella como una moda. La salud mental. Como quien piensa que ahora hay una piel más fina, menos aguante. Pero son demasiados los datos que certifican la importancia de cuidar la mente al igual que el cuerpo. Que ahora seamos consciente como sociedad de ello es más una ventaja que un inconveniente. Porque podemos ser mejores. Y así opina Natalia Sánchez, quien ha hecho un alegato a favor de acudir a terapia.

La actriz de 31 años ha echado mano de su Instagram, donde posee cerca de medio millón de seguidores (491.000), para hablar con rotundidad de la necesidad de autocuidarnos, sobre todo en lo referente a las emociones, anímicamente y a conocernos en profundidad, si bien es cierto que para ello hace falta, más que ganas, tiempo, algo que no todos en la sociedad tienen en igual cantidad.

Para empezar, la intérprete de Los Serrano asegura que ha decidido contar "algo muy personal" y eso no es otra cosa que algo que empezó cuando tenía 11 años: "Llevo 20 años de mi vida haciendo terapia y ¡no quiero dejar de hacerla nunca!". "Por supuesto, con sus idas y venidas, épocas en las que he sido más constante y épocas en las que lo he sido menos, pero siempre ha estado ahí, acompañándome en cada paso que he dado y ayudándome y empujándome a darlos", ha especificado Natalia.

La actriz y madre de dos hijos, Lia y Neo, ambos con su pareja, Marc Clotet, explica que la terapia ha conseguido darle "herramientas para afrontar día a día los nuevos retos, los nuevos baches" y que han hecho de ella una mujer "más fuerte, más inteligente emocionalmente, más plena, más feliz". "Creo que es importantísimo normalizar de una vez por todas el 'no estar bien', y empezar a llamar a las cosas por su nombre: depresión, ansiedad, estrés, apatía...", ha argumentado.

Además, Natalia ha resaltado que en ocasiones dar el paso de acudir no es posible hacerlos solos o solas. "Yo no siempre puedo sola y no siempre puedo con todo y eso también está bien", recalca, antes de pedir la confianza en "profesionales maravillosos por todas partes" que están dispuestos a ayudar, desde "terapeutas de mil tipos" a "psicólogos o psiquiatras". "Así que, si sientes que no puedes, ¡Pide ayuda! ¡Pero pídela ya! ¡No esperes más! Y si te sientes bien mental y emocionalmente y, sencillamente, quieres mejorar tu vida... ¡También!", ha continuado la actriz de Los herederos de la tierra u Hospital Valle Norte.

Para acabar ha recordado que "siempre es el momento perfecto para empezar", así como que cuanto antes, mejor. Para Natalia se trata de una gran "inversión" que cualquier puede hacer en sí mismo y promete a sus seguidores que les va "a cambiar la vida". "Deseo, de corazón, que os animéis a dar el paso, así como una salud mental fuerte y plena que os acompañe en cada paso que deis", ha finalizado.