AMP.- UGT desvetla que el seu acord amb Ford contempla contenció salarial fins el 2027 i "mai congelació"

Així ho ha traslladat a la resta de sindicats en una taula negociadora per a l'acord d'electrificació convocada aquest dimarts, en la qual ha demanat el suport CCOO, STM i CGT a l'acord que va aconseguir en Colònia amb la direcció europea de Ford. UGT també ha donat a conéixer les mesures en un vídeo.

Es tracta d'un pacte a cinc anys que està condicionat al fet que Ford assigne al juny la plataforma elèctrica dels futurs vehicles a la factoria d'Almussafes i que siga aquesta fàbrica la que produïsca els dos models elèctrics que l'empresa llançarà a Europa a partir de 2025, una càrrega de treball que es disputa amb la fàbrica de Saarlois. En cas de no aconseguir aquesta plataforma, l'acord només tindrà validesa per a 2022.

L'acord es compon de mesures de "contenció salarial" i de flexibilitat. Quant al primer punt, es tracta d'una contenció salarial" a cinc anys que inclou "augments salarials tots els anys", però desvincula aquests de l'IPC i no serien consolidables en taules per a tota la plantilla.

Segons les seues xifres, preveu increments de mil euros per a 2022, 1.500 per a 2023, 2.000 per a 2024, 2.500 per a 2025. Sumarien en total 7.000 euros fins el 2025, després del que en 2026 es reprendria la senda de recuperar l'IPC amb un augment de l'1,6%.

Açò sí, el sindicat recalca que aquestes pujades i tots els aspectes del pacte estan condicionats a l'arribada de vehicles elèctrics a Almussafes. En cas contrari, adverteix que l'acord no tindria validesa i quedaria reduït a un any en el qual els salaris haurien d'augmentar un 1% per damunt de l'IPC, amb caràcter retroactiu i amb validesa només per a 2022, la qual cosa descriu com la "situació no desitjada".

Quant a mesures de flexibilitat, entrarien en vigor a partir de 2025 i estarien condicionades a la demanda dels nous vehicles elèctrics, segons un vídeo difós per UGT després d'informar del pacte a la resta de sindicats en la comissió negociadora de l'acord per l'electrificació.

Ara, UGT assegura que el pacte és "bastant raonable" perquè "assegura els salaris i protegeix els drets" dels treballadors d'Almussafes. Un acord basat en la contenció salarial i la flexibilitat que contempla augments per a "tots i cadascun dels anys".

TORNS FLEXIBLES

Quant a la jornada laboral, el pacte estableix mesures de flexibilitat de nou condicionades a l'arribada de vehicles elèctrics a la factoria valenciana, amb la intenció de "donar garanties a la direcció en el cas que tingueren èxit en el mercat".

En concret, a partir de 2025, la jornada diària s'incrementaria en 15 minuts per torn, mentre els dies de jornada industrial es podrien treballar sense cost addicional "sempre que no calga recórrer a un ERTO".

Si aquestes dos mesures no foren suficients per a atendre la demanda, es podrien programar a partir de 2025 fins a huit dissabtes laborables per treballador, amb jornada de descans a canvi i un plus de flexibilitat a partir de 72 euros. Aquest plus seria l'equivalent a la diferència entre les hores extra treballada i els diners corresponents per grau i antiguitat de cada empleat.

L'acord també preveu, com ha succeït en altres ocasions en Ford Almussafes, la possibilitat de parar la producció per a realitzar modificacions en determinades en determinades línies i després recuperar eixes jornades.

De nou, si tot açò no fóra suficient per a garantir la demanda de vehicles elèctrics, es podrien realitzar addicionalment fins a deu dissabtes en hores extra per cada treballador. "L'objectiu principal és donar la seguretat que serem capaços de complir amb els volums que demande el mercat", subratlla el sindicat.

Per a això s'introdueix una novetat: el torn de nit flexible, que es podria activar sempre amb personal de contractació de Ford durant un mínim de quatre hores garantides al dia amb possibilitat d'ampliar-les si fóra necessari. "Si totes aquestes mesures es quedaren curtes", l'acord contempla la recuperació del torn de nit complet.

TELETREBALL, BENEFICIS FISCALS I MENJAR PER A EMPORTAR

D'altra banda, el pacte preveu continuar regularitzant la fórmula del teletreball entre els empleats que no han estat en la planta durant la pandèmia; és a dir, per als llocs en els quals no siga indispensable la presencialitat.

També contempla prorrogar el pla d'incapacitats i la retribució flexible per a "maximitzar els beneficis fiscals que permeta la legislació", açò últim de manera voluntària per als treballadors que vullguen acollir-se.

Respecte als menjadors, l'acord estableix que s'implantaria la possibilitat de reservar menjar per a portar i un servici que acoste els menús al lloc de treball.

En general, per a controlar les mesures pactades s'establirà una comissió de l'observatori per l'electrificació, un òrgan que s'encarregaria de gestionar les possibles peticions de personal fix que volguera incorporar-se al torn de nit.

El sindicat garanteix a més que quan finalitze el procés es dirigirà a la direcció de l'empresa perquè engegue els plans de desenvolupament de carrera en totes les plantes, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener "tal com està firmat en el conveni anterior".

En el vídeo, UGT defèn la seua capacitat per a arribar a acords i justifica "la necessitat de ser discrets" sobre el seu contingut. "És indiscutible que la negociació ens ha portat fins a ací", subratlla, i rebutja el "soroll" perquè provoca incertesa. "A Alemanya hi ha una sola veu", afig, i demana la màxima participació i suport a l'acord per a aconseguir la confiança de la marca de l'oval, "llançant així una imatge de solidesa i estabilitat en la planta d'Almussafes".

UN ACORD A CONTRARELLOTGE

Després de múltiples reunions sense acord durant diverses setmanes, UGT va viatjar fins a Colònia a la fi de gener i va tancar un acord in extremis amb la direcció europea el dijous 27, en el mateix dia en què finalitzava el termini perquè la factoria valenciana i l'alemanya presentaren les seues propostes.

El sindicat majoritari va viatjar amb una proposta sota el braç que comparteix els eixos centrals de l'acord desvetlat aquest dimarts: el seu plantejament inicial era un acord a quatre o cinc anys vista en el qual estava disposat a una "contenció salarial", sempre que es recuperara la senda de l'IPC més tard; a mesures de flexibilitat condicionades a l'adjudicació dels futurs vehicles elèctrics, que no entrarien en vigor fins el 2025.

A l'acord li han seguit dotze dies del que s'ha qualificat com a "silenci estratègic" per part d'UGT, que no ha revelat els detalls del pla a la resta de sindicats fins a aquest dimarts. Després d'aconseguir el pacte, UGT va assenyalar que els demanaria "unitat" perquè el pla d'electrificació era la "única via d'esperança". La resta de sindicats, sense saber la lletra xicoteta, avançava que no acceptarien una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i gens per davall dels ajustos salarials a les pujades de l'IPC.