Máximo Huerta habla de la recuperación de su madre tras sufrir una "caída grave"

La madre de Máximo Huerta ingresó la pasada semana en el hospital tras sufrir una fuerte caída por las escaleras, tal y como ha contado el presentador a través de Instagram, donde ha explicado, además, cómo se encuentra su progenitora.

"Siete días ya en el hospital. El pasado domingo mi madre se fracturó la cadera y cayó desplomada por las escaleras a la terraza. La caída fue grave", rezan las primeras líneas del post, que contiene una fotografía de un ramo de flores.

El escritor ha apuntado que la mujer pasó por varios centros de salud de Valencia. "Esa noche, en la que debíamos estar hablando de la resaca profesional del Benidorm Fest, la pasamos en el hospital de La Vila, de ahí a La Fe y después al de Manises, donde ha sido operada y tratada con mucho cariño".

Huerta y su madre "no pudieron celebrar" el éxito del Benidorm Fest. Sin embargo, lo más importante es que la recuperación se ha desarrollado correctamente. "Hoy está mejor", ha aclarado el periodista, agradeciendo el apoyo a sus seguidores.

"Ser hijo único en estas circunstancias marca más la soledad. Pero la vida se ordena como le da la gana. Confío en su fortaleza, en su valentía y en la vida que me regala este tiempo. O el tiempo que me concede la vida. No sé ordenar esa frase. Gracias", ha zanjado el presentador.