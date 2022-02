Shakira, más que dispuesta a "romper la dieta" por Alejandro Sanz

"Yo sé que no he sido un santo/ pero lo puedo arreglar, amor,/ no solo de pan vive el hombre/ y no de excusas vivo yo" decía la letra de La tortura, la canción que unió los destinos artísticos de Shakira y de Alejandro Sanz en 2005 y que dio pie a una amistad tan fuerte que ahora la colombiana ha declarado que por él sería capaz de saltarse la dieta.

El miércoles de la semana pasada el artista madrileño rescataba de su álbum de recuerdos una fotografía precisamente de aquella época en la que triunfaban con aquel hit de verano para felicitar a la colombiana por sus 45 años, como también había hecho, entre otros muchos, Carlos Vives, quien le regaló a Shakira una canción homenaje, Currambera.

El autor de éxitos como No es lo mismo, Corazón partío o Cuando nadie me ve tiró de ironía para felicitar a su compañera de escenario tanto tiempo. "Querida Shaki, he rescatado una foto de antes de ayer para felicitarte. Feliz vida, amiga mía", escribió en una publicación de Instagram ante sus más de 6 millones de seguidores. Como detalle, puso que la localización desde donde posteaba era "Los de siempre".

La artista detrás de canciones inolvidables como Ojos así o Hips don't lie ha contestado a su colega y lo ha hecho, además, instándole a que visite la ciudad condal, donde reside, para así tener casi una excusa para poder comer todo lo que a ella le apetezca bajo pretexto de celebrar la amistad.

"¡Gracias Ale, querido! La próxima vez que estés por Barcelona ya sabes que romperé la dieta por ti y celebraremos tanta amistad", le ha escrito Shakira a Sanz, quien no hay que olvidar que se mudó a Madrid poco antes de la irrupción de la pandemia junto a su pareja, Rachel Valdés, por lo que ya no tendría que hacer un vuelo transoceánico desde Miami, sino que solo sus apretadas agendas pueden ser el obstáculo para se lleve a cabo la comilona que, visto lo visto, tienen pendiente.