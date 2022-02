El IES Enric Valor de Castalla guanya la fase local en la UA de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives

L'equip guanyador representarà a la Universitat d'Alacant en la fase final de la Lliga de Debat que tindrà lloc, del 30 de març a l'1 d'abril, en la Universitat Autònoma de Barcelona i que enfrontarà als 15 equips classificats en les fases locals prèvies, organitzades per les universitats Abad Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Internacional de Catalunya, Jaime I, Lleida, Miguel Hernández d'Elx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, València i Vic-Central de Catalunya.

Així mateix, en aquesta edició han participat 7 centres docents de l'Alacantí, l'Alcoià i la Marina Baixa: el IES Agost, el IES Luis García Berlanga de Sant Joan d'Alacant, el IES Maria Blasco de San Vicente del Raspeig (l'Alacantí), el IES Padre Vitoria de Alcoy, el IES Enric Valor de Castalla, la IES Fray Ignacio Barrachina de Ibi (l'Alcoià) i el IES Altaia de Altea (la Marina Baixa).

En la fase local de la Universitat d'Alacant han participat 10 equips de 7 centres amb un total de 50 alumnes dels diferents centres inscrits, a més d'un docent per cada equip que ha exercit de capità o capitana, ha informat la UA en un comunicat.

A partir del tema proposat per a l'edició d'enguany 'Cal posar límits a la ciència?', l'alumnat ha hagut de defendre la posició favorable o contrària en els diferents debats entre els equips, que tenen una durada màxima de 32 minuts cadascun.

El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte en la seua valoració capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l'exposició i posada en escena.

Els equips participants han treballat la preparació dels debats durant aquest curs en l'aula, la qual cosa reforçarà competències transversals com el treball en equip o les habilitats d'oratòria en l'alumnat.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives es dirigeix a l'alumnat de 4º d'ESO, Batxillerat (i equivalents) i cicles formatius d'entre 15 i 18 anys, de la Franja de Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya.

L'objectiu de la competició és millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar l'adquisició de competències transversals, com la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l'anàlisi, la construcció d'un discurs i la planificació i presa de decisions.

A més, la lliga proveïx al professorat d'una ferramenta d'innovació docent i crea un espai de col·laboració entre els nivells d'educació secundària i superior. Organitzada des de l'any 2014 per la Xarxa Vives d'Universitats i Escola Valenciana, en el cas del País Valencià, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat explica també amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern d'Andorra.