El fotoperiodista Gervasio Sánchez exhibeix imatges de persones perseguides a Guatemala i Hondures

A través de fotografies, textos i videoentrevistes, 'Activistas por la vida' explica la vida d'homes i dones que tot i estar amenaçats de mort, lluiten pels seus drets.

"La realitat que s'explica en aquest projecte fotogràfic té a veure amb la vida quotidiana de persones que poden ser assassinades en qualsevol moment, persones perseguides per la defensa de la integritat dels seus llogarets, persones que lluiten com a defensors de la terra, persones que lluiten contra les grans empreses extractivistes, persones que lluiten per la naturalesa i la riquesa dels rius i periodistes que intenten denunciar el que passa a Guatemala i Hondures", relata el fotoperiodista en un comunicat de la UV.

L'exhibició arreplega la història de 40 homes i dones que lluiten pel seu territori i la seua naturalesa, per la riquesa de les seues terres i els seus rius i pels drets de les dones i les llibertats ciutadanes. Aquesta defensa dels drets humans entra en conflicte amb els interessos d'inversors, empreses o grups transnacionals que extrauen "amb impunitat" els recursos naturals i les matèries primeres d'Hondures i Guatemala per a vendre-les en el mercat mundial.

I és que, segons explica el fotoperiodista, les lleis d'Hondures i Guatemala afavoreixen els drets d'aquestes empreses mentre eliminen els drets dels seus ciutadans. Aquesta situació, unida a la persecució i a les amenaces de mort constants, a l'elevat índex de violència i a la corrupció policial, política i jurídica de les regions, fa que milions de famílies s'hagen anat dels territoris. No obstant açò, hi ha comunitats indígenes i camperoles que lluiten davant aquests poderosos interessos i aconsegueixen protegir les seues terres.

Gervasio Sánchez (Còrdova, 1959) és fotoperiodista de conflictes i crisis humanitàries. Periodista des de 1984, col·labora amb la Cadena Ser i la BBC i dirigeix el Seminari de Fotografia i Periodisme d'Albarracín. És autor de més d'una dotzena de llibres fotogràfics.

Enviat especial per la pau de la UNESCO des de 1998, ha rebut nombrosos premis: en 2004, el govern d'Aragó li va atorgar la Medalla al Mèrit Professional, després del que en 2011 Espanya li va concedir la Gran Creu de l'Orde Civil de la Solidaritat Social.

'Activistas por la vida' està organitzada per Entrepobles i el col·legi major, amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i la Generalitat. S'inaugura aquest dimarts 8, a les 19 hores, pel propi Gervasio Sánchez, amb Ana Forner com a representant d'Entrepobles València, Carles Xavier López com a director del Rector Peset i Ester Alba Pagán com a vicerectora de Cultura i Esports de la UV.

L'exposició estarà oberta al públic fins al 27 de març, de dimarts a diumenge d'11 a 19 hores, en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset (plaça del Forn de Sant Nicolas, 4).