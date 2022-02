La Fe engega un protocol per a assegurar la fertilitat de les pacients amb esclerosi múltiple

"S'han definit els recursos i la metodologia per a preservar la fertilitat d'aquelles dones que han vist retardat el seu desig de ser mare pels efectes gonadotòxics dels fàrmacs per a tractar la seua malaltia i per alteracions hormonals associades a la mateixa", ha explicat García Camuñas.

García Gil-Perotín ha indicat que s'han marcat tres objectius: "Determinar i previndre l'efecte en la fertilitat dels tractaments i altres factors relacionats amb la malaltia; dur a terme gestacions a terme i disminuir el temps de gestació en les pacients; i aconseguir un millor control neurològic previ a la concepció i durant la gestació".

En aquest sentit, ha explicat el cap de secció de la Unitat de Reproducció Assistida, José María Rubio, "la coordinació entre els servicis involucrats permetrà un tracte individualitzat i multidisciplinari perquè les pacients se senten ateses segons les seues circumstàncies clíniques i personals".

"L'objectiu central de la nostra unitat és potenciar al màxim el desenvolupament dels projectes vitals de les persones amb esclerosi múltiple, i molt especialment el de les dones i concretament en l'àmbit de la maternitat i la lactància, en estreta col·laboració amb la Unitat de Reproducció", ha assegurat Bonaventura Casanova, coordinador de la Unitat de Neuroimmunologia.

Així, es pretén realitzar un ús racional dels tractaments d'alta eficàcia, reduint al màxim la interrupció dels mateixos o substituint-los per alternatives compatibles que permeten el control de la malaltia abans, durant i després de la gestació.

UNITAT D'ESCLEROSI

Aquest protocol forma part de l'atenció personalitzada pròpia de la Unitat de Reproducció Humana Assistida i del Pla d'Atenció a la Dona amb esclerosi múltiple que es desenvolupa en la Unitat de Neuroimmunologia i que també preveu el desenvolupament d'un Protocol de Maneig de la Disfunció Sexual associada al dany neurològic en esclerosi múltiple amb la finalitat d'optimitzar l'ús de les opcions terapèutiques disponibles.

L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune crònica del sistema nerviós central que afecta més comunament a dones joves en edat fèrtil. Aquestes pacients poden veure compromesa la seua fertilitat per un retard en la maternitat, pels efectes gonadotòxics dels fàrmacs per a tractar la seua malaltia i per alteracions hormonals associades a la mateixa.

La Unitat d'Esclerosi Múltiple de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe és unitat de referència nacional CSUR i de la Xarxa Europea de referència-ERN RITA. Atén anualment a més de 500 dones amb esclerosi múltiple entre 18 i 45 anys.