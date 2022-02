La petición de Raquel del Rosario a Wikipedia: "Si me escuchan, que lo cambien"

Después de una década alejada de la música, Raquel del Rosario vuelve acompañada de Noan, un joven artista con el que ha hecho un remix de una de las canciones más icónicas de El sueño de Morfeo, Nunca volverá.

La artista canaria acudió a los estudios de Cadena 100 para hablar sobre el nuevo tema y, de paso, se sometió a un divertido juego: ¿Qué buscan los usuarios de internet sobre ella?

En primer lugar, salía 'Raquel del Rosario, qué pasó con...', que le hizo gracia a Del Rosario: "Me hace gracia. Yo creo que el haberme ido a otro país, la desaparición no es solo a nivel mediático, sino a nivel persona física. Supongo que mucha gente se preguntará: 'Oye, ¿qué fue de esta chica?'. De ahí la búsqueda".

Otra de la búsqueda es 'Raquel del Rosario... tatuajes', en la que desveló que había alguno en zonas que no se podían enseñar ante las cámaras y que todos tienen un significado especial.

Entonces, llegaron a una nueva búsqueda: 'Raquel del Rosario altura...'. Fue cuando entonces la canaria hizo una sincera y divertida petición. "Te voy a decir algo con respecto a eso. Wikipedia me ha quitado dos centímetros. Mido 1,65 y en Wikipedia pone 1,63. Si lo escuchan desde aquí, que lo cambien, por favor", reivindicaba entre risas la artista.

De su paso por Los Serrano, que es otra de las búsquedas más realizadas sobre ella en internet, dijo: "Tengo un recuerdo muy bueno. Y de hecho, me consta, que siguen emitiendo los capítulos en los que participé porque, de repente, me mandan como por las redes: 'te estoy viendo'. Me hace mucha gracia porque han pasado... bueno, tenía la edad de Noan, imagínate".