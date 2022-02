Rocío Carrasco destapa las mentiras de Raquel Mosquera en 'Montealto: regreso a casa'

Telecinco emitió este viernes 4 de febrero la segunda parte de Montealto: regreso a casa. En el programa, Rocío Carrasco se enfrentó a la recreación de la casa en la que vivió durante su infancia y adolescencia. La hija de Rocío Jurado encontró, en el dormitorio de su madre, algunas de las medallas que ganó su padre, Pedro Carrasco, como boxeador.

Emocionada, la potagonista de la docuserie dijo que se las llevaría para proceder a hacer una impactante confesión: no tiene ninguna pertenencia de su difunto padre. Raquel Mosquera, que fue viuda del deportista, dijo en muchas ocasiones que guardaba todos los objetos de Pedro Carrasco porque su hija nunca había mostrado interés por ellas, algo que esta negó.

"Ella ya no es la viuda de mi padre, ¿no? Porque ahora está casada... bueno, no sé. No me han dado nada, solo tengo lo que tenía mi madre. Eso no es verdad, las cosas no son como se han contado. Estas medallas se van a ir para mi casa, que ya está bueno lo bueno", sentenció, desafiante.

Aunque no dio más pistas sobre lo que había pasado entre ella y Mosquera, sí vaticinó que es algo que se aclararía con la segunda parte de la docuserie: "Me hubiese gustado tener fotos con mi padre que yo pensé que no tenía, pero cuando he vaciado el contenedor he visto que sí que hay. Las cosas no se han contado como son y por eso he hecho este documental", concluyó.