Rocío Carrasco se sincera sobre el distanciamiento con sus hermanos: "No podía ni conmigo misma"

Este viernes 4 de febrero, Telecinco emitió la segunda parte de Montealto: regreso a casa. En el programa, Rocío Carrasco se enfrentó a la recreación de la casa en la que vivió durante su infancia y adolescencia. Pero la hija de Rocío Jurado aprovechó también decir cómo es, a día de hoy, su relación con Gloria Camila.

Esta dijo hace unos días en Ya son las ocho que le había dolido mucho escuchar cómo Carrasco lamentaba no haber tenido más hermanos. Eso sí, la protagonista de Rocío: contar la verdad para seguir viva, dejó claro que sí que considera tanto a Gloria Camila como a José Fernando sus hermanos.

"Es absurdo. Cuando digo que me hubiese gustado tener muchos hermanos te estoy hablando de cuando era una cría y todavía mis padres estaban casados. Cuando ellos llegan a mi vida soy más mayor y ya tengo dos hijos. Los quería cuando era pequeña, para jugar", matizó.

"Considero que yo no les he fallado, cuando tenía que estar con ellos estaba y lo he hecho mucho tiempo", dijo sobre si había estado a la altura con sus hermanos. Respecto a qué pasó para que terminara su relación con ellos, Carrasco no pudo desvelar nada, porque todo se verá en En el nombre de Rocío.

Sin embargo, sí dejó claro que también influyó en el distanciamiento que ella tenía sus propios problemas y sus propias penas en las que centrarse. "Hay que tener también en cuenta que cuando fallece mi madre yo también había perdido a mi padre y estaba viviendo lo que estaba viviendo, no podía ni conmigo misma", concluyó.