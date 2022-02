Llevaban siete años esperando a que les dieran las llaves de sus casas. Las casi 150 familias que han recibido por fin sus viviendas de protección pública en la zona de El Rosón, en Getafe, no salen de su asombro. Basura por todos lados, puertas y ventanas rotas, goteras en el techo y sin luz. Esta es la pésima situación que se han encontrado los propietarios de estos pisos cuando accedían con "toda la ilusión" a su nuevo domicilio. "Queremos acabar con este infierno, esto en vez de ser una etapa para disfrutar de la compra de una vivienda está siendo una pesadilla", asegura uno de los vecinos de esta zona del sur de Madrid, con la esperanza de poner fin a este calvario.

Un total de 147 viviendas nuevas que parecen estar muy usadas. Varias de las puertas no cierran correctamente lo que ha provocado numerosos actos vandálicos, sobre todo durante la noche. Cuentan los vecinos a 20minutos que cuando entraron no había luz en el edificio. Las mudanzas, indica una propietaria, se realizaron "a ciegas" y sin ascensores por las escaleras del edificio. "El traslado de muebles y de una cocina entera se ha tenido que hacer a pulso por las escaleras porque no funcionaba el ascensor", lamenta con resignación.

Pero estas familias no solo han encontrado desperfectos en el interior de sus viviendas, sino también en las zonas comunes. Unas viviendas que han costado entre 150.000 y 200.000 euros.

Viviendas El Rosón, en Getafe (Madrid). 20minutos

Una de las vecinas cuenta que un chorro de agua ha estado cayendo durante días en uno de los portales de los dos bloques de viviendas separados por una carretera que conforman la promoción impulsada por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV).

Jose, uno de los propietarios, cuenta cómo se encuentra su casa tras estar siete años esperando. Explica que cuando entro en su domicilio y fue a dar la luz del salón se encendió la del dormitorio. Y, como esta situación, otras tantas de características similares. "Ahora estamos intentando que nos subsanen los desperfectos, pero se está haciendo de forma deficiente y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe pasa la pelota a la constructora (una unión temporal de empresas) y viceversa", sostiene.

Lo que es cierto es que la construcción de estas casas que, en teoría, debería haber durado tres años, se han alargado hasta los siete acumulando días tras día imperfecciones que han llevado a los vecinos, de estos dos bloques de El Rosón, a agruparse en una plataforma de afectados que durante este tiempo ha organizado varias protestas y reclamaciones municipales con el propósito de verse viviendo en su nueva casa con todas las garantías.

La pesadilla que llevan viviendo estos vecinos no es de ahora. Desde que comenzaron las obras se han ido produciendo un cúmulo de desgracias que han ido retrasando el momento de la entrega de llaves, hasta el punto de que muchas familias les está tocando vivir situaciones económicas límite al verse obligados a alquilar un piso mientras contemplaban con desesperación cómo pasaban los meses sin tener poder acceder a su nuevo hogar.

"Tuve la desgracia de salir adjudicataria en este sorteo público de viviendas. Solicité el piso buscando una solución para poder cuidar de mis padres porque en mi casa, con escaleras, era imposible. La vendí creyendo las mentiras que me contaron de que la promoción estaría terminada en 18 meses, pero en estos siete años de espera he pasado de la ilusión a la frustración y la desesperanza. Ahora veo mi casa llena de desperfectos como si hubieran vivido en ella 20 personas", señala Alicia.

Viviendas El Rosón, en Getafe (Madrid). Twitter / @ElRoson

Por qué se retrasaron las obras



El retraso de tantos años en terminar estas viviendas comienzan en 2018, cuando la EMSV de Getafe confirmó a los propietarios de estas de la contaminación de la parcela, lo que supuso la paralización de las obras de forma indefinida llevando a sus compradores a verse en una situación de incertidumbre.

Al tiempo, estos terrenos fueron descontaminados por una empresa y posteriormente la Comunidad de Madrid tuvo que acreditar que estaban limpios, lo que demoró meses las obras de construcción. Después quebró la empresa constructora y se tuvo que hacer cargo de las obras una Unión Temporal de Empresas.

"Calidades excelentes"



La Plataforma de Afectados de El Rosón, emitió el pasado mes de diciembre un nuevo comunicado para denunciar las múltiples deficiencias --como no realizar las pertinentes pruebas de suelo radiante, agua caliente o luces-- que se están encontrando al recibir sus nuevas viviendas y para exigir responsabilidades y una solución definitiva. "El Ayuntamiento no hace nada, nos dan largas y así llevamos siete años y parece que esto no tiene fin", asegura una vecina.

Viviendas El Rosón, en Getafe (Madrid). 20minutos

Fuentes municipales aseguran que estos "dos bloques de edificios se han construido con calidades excelentes", que ostentan una alta eficiencia energética y "todos los desperfectos que se comunican a la empresa municipal de vivienda se están solucionando", subrayan.

Por su parte, el PP de Getafe quiere que haya "compensaciones" para estos vecinos por todos los incidentes y retrasos que se han producido en la entrega de sus viviendas.