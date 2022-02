Un Scalextric para explicar el precio de la gasolina desata las risas en 'El programa de AR': "No sé ni cómo se para"

La subida del precio de la gasolina ha supuesto que muchos conductores se lo piensen dos veces antes de usar sus vehículos y, por supuesto, antes de emprender un viaje largo. Compartir coche es una de las medidas más utilizadas por los conductores que buscan, a toda costa, pagar menos por los carburantes.

Para explicar cómo afecta a los conductores y consumidores esta subida del precio, El programa de Ana Rosa ha optado por utilizar un Scalextric que, finalmente, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la periodista del matinal que se ha encargado de transmitir la información.

Mariate Díez, para ilustrar el aumento del precio de la gasolina ha utilizado como ejemplo un viaje desde Madrid hasta Sevilla realizado por un vehículo en el año 2019 y por otro coche, en el 2022. En el caso del efectuado en 2019, el precio del transporte era de 15 euros menos que en la actualidad.

En un intento por hacer más dinámica la información, el matinal ha incluido el uso de un Scalextric con dos coches. La periodista ha explicado, además, que un aumento de la velocidad se traduciría en un incremento del consumo de gasolina, pero el juguete ha otorgado al vehículo de plástico una gran velocidad y Díez no podía pararlo.

"Esto no sé ni cómo se para. ¿En qué momento hemos aumentado la velocidad? Evidentemente, así no se puede ir porque si van a esta velocidad pueden tener un accidente o, incluso, unos cuantos", ha comentado, entre risas, Mariate Díez, que ha continuado transmitiendo la información a los espectadores a la vez que trataba de detener el coche de plástico. Tras varios intentos, finalmente ha logrado detener el juguete.

Al terminar la información, Ana Terradillos ha señalado: "Oye, Óscar te vuelve a decir que uses el scalextric le dices que lo haga él. Hazlo tú. He estado a punto de ir a por ti, pero he dicho: 'si no lo paro yo voy a quedar fatal también, con lo cual, paso de todo'".