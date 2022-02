Paula Vázquez estalla contra el jurado del Benidorm Fest y los manda a tomar por...

La presentadora Paula Vázquez ha mostrado en redes sociales su indignación por lo ocurrido en el Benidorm Fest, donde el grupo gallego Tanxugueiras no lograron ganar el certamen, a pesar de contar con el 70% del voto obtenido por llamadas y sms, puesto que el voto del jurado pesaba más y no obtuvieron su apoyo.

Vázquez, nacida en Ferrol, La Coruña, se tomó al parecer como algo personal que Tanxugueiras no lograran llevar su canción Terra, cantada casi íntegramente en gallego, hasta el festival de Eurovisión.

Así, en si Instagram publicó una imagen con un enorme 70% en color rojo y sobre él las palabras: "Jurado: ide tomar polo cu", que se entiende bastante bien aunque no se hable el idioma gallego.

La presentadora también respondió a una usuaria que le hizo ver que se había excedido y que hay que saber ganar y perder: "Tiene huevos, que te indigna mi comentario. Y no que se hayan reído de toda España. Hay que ver los principios y valores", le respondía Paula Vázquez, que además, no se arrepentía de su lenguaje: "Y sí, he dicho huevos y también he dicho culo".

Y es que entre los comentarios los usuarios estaban divididos entre los que apoyaban que la presentadora fuera clara y los que pensaban que no eran las formas apropiadas.