Plataforma per la Llengua inaugura les seues activitats de l'Any Joan Fuster

La celebració oficial del centenari del naixement de Fuster, decretada per la Generalitat valenciana i la catalana, va començar l'1 de gener i s'allargarà durant tot el 2022. L'efemèride coincideix amb els trenta anys de la seua mort i amb els seixanta anys de la publicació de la seua obra més influent: l'assaig 'Nosaltres, els valencians', ha explicat la plataforma en un comunicat.

Per a contribuir a la seua memòria, l'ONG del valencià ja ha impulsat la creació del compte de Twitter @TuitsDeFuster, que comparteix cada dia un aforisme de l'assagista valencià. A més, durant l'any també s'organitzaran deu sorteigs de deu llibres sobre la figura de Fuster o escrits per ell mateix i es farà una trobada de 'fusterians' a València amb xarrades, menjar i actuacions de grups de cultura tradicional valenciana.

Amb el suport de la xarxa de casals i ateneus populars, també es vol que la celebració de l'Any Fuster arribe a tot el territori amb una quarantena de conferències.

Com un dels objectius de la celebració també és donar a conéixer a l'intel·lectual valencià entre les generacions més joves, l'entitat organitzarà xarrades en diferents campus universitaris amb el suport del Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) i impartirà una cinquantena de tallers en els instituts per a explicar la figura de Fuster amb l'ajuda d'un breu documental de suport que es crearà per a l'ocasió. També per als estudiants de secundària es preveu editar un joc de cartes basat en els aforismes de l'escriptor.

Joan Fuster i Ortells (1922- 1992) va ser un advocat, poeta i intel·lectual valencià que va conrear sobretot l'aforisme i l'assaig i que va treballar durant tota la vida per la defensa de les llibertats democràtiques.

Catedràtic de literatura de la Universitat de València, també va dirigir l'Institut de Filologia Valenciana i va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, el Consell Valencià de Cultura o la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació.

A més de formar part de nombrosos jurats de premis literaris, també va rebre molts, tant de l'àmbit literari com de l'àmbit cívic: el Joaquim Folguera, el Josep Yxart, el Concepció Rabell, el Premi d'Honor dels Lletres Catalanes, el Premi de les Lletres del País Valencià, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o l'Alta Distinció de la Generalitat.