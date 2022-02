El portal GVA Participa rep 500.000 visites en el seu primer any de funcionament

La Generalitat va desenvolupar durant el passat any el primer projecte pilot de Pressupostos Participatius de la Generalitat, iniciativa en la qual la ciutadania va realitzar un total de 874 propostes, de les quals 96 han sigut incloses en els comptes de la Generalitat per a 2022 amb una inversió de 101,7 milions. Els projectes guanyadors estan iniciant la seua execució i el seu seguiment podrà realitzar-se de manera senzilla a través del propi portal, ha agregat la Generalitat en un comunicat.

Quant a l'apartat d''Iniciatives ciutadanes', cal destacar que s'han rebut un total de 432 per part de la ciutadania. En aquest sentit, la 'Legalització de l'ús de la bicicleta tot terreny en sendes d'Espais Naturals' ha sigut la primera iniciativa que ha aconseguit els 5.000 avals requerits perquè la Conselleria o entitat responsable la considere i han sigut emesos els corresponents informes sobre la decisió adoptada quant a la seua viabilitat. Així mateix, hi ha 35 debats oberts amb 909 vots emesos per part de la ciutadania en els comentaris i fils.

Al seu torn, s'han realitzat diferents processos d''Elaboració normativa', en els quals es debaten i reben propostes ciutadanes en relació a futures normes del Govern valencià. En aquests moments, es troba oberta la consulta pública prèvia al projecte de decret pel qual es regula l'atenció a la ciutadania i les oficines d'assistència en matèria de registre en l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental; la consulta prèvia a l'elaboració del projecte de decret pel qual es regularà l'activitat turística gastronòmica i els seus establiments a la Comunitat Valenciana; i el projecte de decret pel qual es regula la participació, les funcions i les atribucions a les confederacions, federacions i associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

El portal de participació ciutadana de la Generalitat ha comptat amb 300.000 usuaris i usuàries durant el seu primer any d'activitat, de les quals 241.154 van accedir a través d'un dispositiu mòbil, 44.884 ho van fer mitjançant un ordinador i 4.569 a través d'una tauleta. El portal 'GVA Participa' ha aconseguit les 53.900 persones registrades.