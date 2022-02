Tu horóscopo diario: jueves 3 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 3 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La tecnología tiene sus limitaciones, pero hoy vas a sacarle el mayor partido para eso que te interesa tanto y que te has propuesto hacer. Procura que eso no te lleve a obsesionarte por pura ambición. Cada cosa debe de terne su sitio, no lo mezcles todo.

Tauro

No descartes que un error cometido por otros te salpique y te perjudique en algo de tu vida cotidiana o de tu hogar. Tendrás que arreglarlo cuanto antes, pero no dejes que te amargue la jornada. Hazlo, pero sin llevarte un disgusto.

Géminis

No manipules una situación familiar en la que no has puesto nada de tu parte para resolverla, ya que al final te puedes encontrar en tu propia trampa. Hay cosas que no puedes hacer y salir indemne, tenlo en cuenta. Piensa bien en el futuro.

Cáncer

Será una jornada un tanto monótona en la que no tendrás demasiadas oportunidades de diversión, pero es cierto que por la noche vas a tener un momento muy tranquilo que te vendrá bien para reequilibrarte y descansar.

Leo

Eso que te preocupa de tu salud no va a ser nada tan grave como pueda parecer. Pero sí es cierto que necesitas un poco de descanso y tomarte las cosas de otra manera. Pon los medios para cuidarte más y no estar al borde siempre del desmayo.

Virgo

Vas a estar en muy buena compañía, con personas que te caen bien y con las que te entiendes a la perfección y eso hará que pases un día muy agradable sea en la actividad que sea o incluso en el trabajo. Hay muchos proyectos a la vista.

Libra

No rechaces de plano una invitación porque te parezca que es algo forzada o que lo están haciendo por compromiso, ya que quizá te lleves una sorpresa agradable e incluso amplíes tu círculo social. Déjate llevar sin pensar en nada, simplemente disfruta.

Escorpio

Deja que las cosas fluyan hoy a tu alrededor sin querer controlar mucho nada ni intentar influir en los demás. Así conseguirás que todo camine por los senderos que el destino vaya marcando. A veces no es posible cambiarlo.

Sagitario

No puedes exigir a nadie lo que tu no te exiges a ti, y eso es algo que debes de tener claro si de alguna manera tienes alguna clase de poder o mandas sobre otras personas. Procura pensar con equilibrio y justicia y hallarás el buen camino.

Capricornio

Intentarás que no te salpique un tema laboral que no te apetece nada encarar, pero debes de pensar que tu responsabilidad es hacerlo. No dejes que nadie afee tu conducta, porque alguien te lo puede echar en cara sin tardar demasiado tiempo.

Acuario

Si das algo positivo, recibes algo positivo y al contrario también sucede. Quizá ha llegado la hora de intenta restañar una herida con una persona de la que te has alejado y que puede convertirse en un enemigo. Desconecta ya del pasado.

Piscis

No te dejes llevar por una sensación de tristeza o de pocas ganas de hacer cualquier clase de actividad, no es hoy el mejor día para quedarse en casa ya que eso no te sentará bien. Debes activarte y tomar la iniciativa para sentirte mejor.