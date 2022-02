Los colaboradores de 'Sálvame' se suben a un toro mecánico para promocionar 'Pasión de gavilanes': "¡Voy a vomitar!"

Está claro que si hay alguien entregado en televisión, esos son los colaboradores de Sálvame. Y, si la cadena les dice que hay que promocionar la segunda temporada de Pasión de gavilanes, ellos se visten de cowboy y lo hacen a lo grande.

Este martes parece que les tocaba clase de hípica, aunque sobre toro mecánico. Por ello, ataviados con sus sombreros de vaquero y sus camisas, los tertulianos han ido pasando por la atracción, aunque para muchos no ha sido tan divertido como se podría pensar.

La primera en montarse ha sido María Patiño, y lo ha hecho con mucha energía y muchas ganas. Pero toda esa fuerza se esfumó al subirse, algo que le costó horrores.

Maria Patiño montando en el toro mecánico #yoveosalvame pic.twitter.com/pIzDhPoOww — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 2, 2022

"¡Un momento! Por favor, te lo pido por favor, que ya tengo miedo. Por favor, te lo suplico", pedía la periodista para que no pusieran mucha intensidad al movimiento del toro. "¡Terelu, por favor, no me dejes! ¡Estoy sudando! ¡Voy a vomitar! ¡Me estoy mareando!".

Carmen Borrego me representa en todos los proyectos que decido emprender en la vida #yoveosalvame pic.twitter.com/JCWDvZXG9V — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 2, 2022

Jorge Javier también se atrevió con el toro, pero quien llamó la atención fue Carmen Borrego. La hermana de Terelu fue otra de las colaboradoras que se subió, aunque muy brevemente, pues fue ponerlo en marcha y caerse de él. "Ya no puedo", desistió rápidamente.

Sus compañeros empezaron a gritarle "olé", en referencia a su fallido intento. Pero habrá que esperar a ver cómo se monta el resto en el toro mecánico.