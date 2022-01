La Guàrdia Civil confirma que un dels cotxes de l'accident de Rotglà i Corberà anava en sentit contrari

Segons detalla la Guàrdia Civil, a les 22.15 hores, en el quilòmetre 395'800 de la carretera A-7, un turisme marca Opel, model Vectra, circulava en sentit contrari, amb direcció a Alacant. Aquest cotxe estava ocupat pel seu conductor, de 87 anys, i dos passatgeres, de 77 i 89 anys. El vehicle va col·lisionar, frontalment, contra un altre turisme -marca Renault, model Laguna-, que circulava correctament i estava ocupat per un conductor de 20 anys i tres passatgers, dos d'ells de 18 anys i l'últim de 21.

Com a resultat de la col·lisió, tots dos turismes van quedar croats, envaint part de la calçada. En eixe moment, es va produir un nou impacte d'un altre turisme -marca Mercedes, model ML- conduït per un home, de 65 anys, i una dona, de 66 anys, contra el Renault Laguna. Novament, es va registrar una tercera col·lisió. En aquesta ocasió, d'un turisme marca Volvo, model S40, conduït per un home, de 37 anys, contra el turisme Opel Vectra.

Com a conseqüència d'aquests fets, dels ocupants del turisme Opel Vectra, han mort un home de 87 anys i una dona de 89. La tercera passatgera ha resultat greument ferida. Del turisme Renault Laguna, han mort dos joves, de 20 i 21 anys, i una dona de 18 anys. En relació als ocupants dels turismes Mercedes ML i Volvo S40, han resultat ferits amb caràcter lleu.

Tant les causes del sinistre vial, com el lloc pel qual pugues haver accedit el vehicle, en sentit contrari, es troben en fase d'investigació, assenyala la Benemérita.

Per la seua banda, el València Basket Club ha fet públic un comunicat en el qual expressa les condolences de l'entitat i de "tots els companys i amics de la gran 'Família Taronja'" per la pèrdua dels joves Ariel Serfaty i Álvaro Fernández Almela, exjugador de les categories inferiors del club, així com de les altres tres víctimes mortals de l'accident.

"Tant Ariel com Álvaro, de només 20 i 21 anys, van ser jugadors de les categories inferiors del club, tots dos lligats al club per vincles propers i familiars. En el cas d'Ariel, amb implicació directa en diverses activitats de L'Alqueria del Basket de manera activa, a més de ser fill de l'actual DJ dels partits femenins del nostre club, Moisés Serfaty", explica el club valencià.

València Basket avança que guardarà un respectuós minut de silenci per les cinc víctimes mortals dimecres que ve en la prèvia del partit d'Eurocup Women que li enfrontarà al BC Pokowice..