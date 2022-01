Este domingo, Salvados centró su programa a la salud mental, en concreto, a analizar lo que sientes los jóvenes que se encuentran dentro de la llamada "generación de cristal". Para ello, Gonzo contó con la participación de rostros conocidos como el actor Jaime Lorente y de la cantante Amaia Romero, quienes confesaron los problemas que tuvieron.

La ganadora de OT 2017 reveló que, desde que terminó el talent, estuvo "un año entero sin ser consciente de lo que había pasado" y de lo que le estaba pasando en ese momento.

"Yo estaba dejándome llevar, con el cerebro en otros sitios. Yo hacía lo que me decían. Hasta que empecé a vivir en Barcelona, y fue como 9 meses después de estar viviendo allí, cuando me di cuenta de que algo no iba bien", contó al presentador.

"No me apetecía quedar con gente ni salir de casa, estaba desganada con todo. No entendía por qué, porque nunca había sido así", añadió. "Sentía que no tenía derecho a sentirme mal porque lo tienes todo: una casa, dinero, amigos... Pero estaba prejuzgándome un poco".

La pamplonesa aseguró que siempre le ronda la mente borrarse las redes sociales, pero no lo hace porque forma parte de su trabajo. "Me siento identificada con compararme con otra gente o en tener prejuicios por subir ciertas cosas", confesó. "Ahora mismo tengo una relación más sana [con mi cuerpo], pero sí que me he comparado con otras chicas que seguía y me hacía sentir muy fea y con miedo a mostrarme por lo que pudieran decir".

Aun así, ahora parece que la artista se siente ahora en un mejor momento de su vida: "Tras unos años que han sido de mucha locura, estoy más segura y con más confianza en mí misma. He empezado a ir al psicólogo y estoy más asentada en general".

Por su parte, Jaime Lorente contó que estaba contento trabajando en el teatro y ganando lo suficiente para vivir tranquilo, pero, cuando a los 25 años se trasladó a Madrid, la cosa cambió: "Mi segundo proyecto es la serie de Netflix, que revienta, y soy una persona triste. Ahora que había conseguido lo que siempre pensé que quería, me fui al pozo".

"Había días de querer dejarme todo, pensaba que había luchado por un sueño que no era mío. Creía que no tenía derecho a conseguir lo que había conseguido. Tenía un estrés y una ansiedad brutal", aseguró. "El miedo a no sentirme querido, a fallar, ya lo tenía. 'No soy lo suficiente' es la frase que más me he repetido en mi vida".

El triunfo pasa factura a los 'triunfitos'

Lo cierto es que Amaia no es la única a la que le sucedió esto tras salir de OT 2017, pues su exnovio, Alfred García, confesó recientemente en El objetivo sus problemas de salud mental. Pero no era la primera vez que lo hacía, ya a finales de 2021 lo habló en el programa No estamos locas del influencer Luc Loren.

El catalán confesó que, tras salir del talent, todo se le hizo cuesta arriba con una "mezcla de ansiedad y depresión". Sin embargo, se quejó de que nadie le dio la opción de ir a un psicólogo al iniciar su carrera musical: "En el mundo del arte no es como el deportivo, donde quizá se tiene un fisio, por si se lesionan [...] El Barça tiene un psicólogo. Pero no en el mundo de la música o del teatro".