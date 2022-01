¿Podrán cerrar la 'puerta al infierno' de Turkmenistán?

El cráter de gas conocido popularmente como la 'puerta al infierno' lleva ardiendo ininterrumpidamente desde el año 1971 en el desierto de Karakum, cerca de Darvazá (Turkmenistán). Se trata de una zona muy rica en petróleo y gas natural y ahora el presidente de este país, Gurbangulí Berdimujamédov, ha ordenado cerrar este cráter por la gran cantidad de gas que se está perdiendo desde que comenzase a arder.

Así, el presidente de Turkmenistán ha argumentado a medios locales que la 'puerta al infierno' supone una auténtica pérdida para la economía del país y es un problema ecológico para este desierto. Por ello, ha encargado el cierre de este cráter pero, ¿podrá llevarse a cabo?

¿Cuáles son las alternativas para apagar sus llamas?

Este pozo del 'infierno' tiene 30 metros de profundidad y casi 70 metros de diámetro. La temperatura en su interior es de 400 grados centígrados y se formó durante unas obras de prospección de gas en el año 1971. Los geólogos descubrieron una cueva llena de gas natural y por temor a un escape decidieron prender fuego.

Lo que no pensaban es que no pararía de arder durante tantos años. Pero, ¿cómo se apagarán las llamas? Según explica el líder del grupo de investigación de seguridad contra incendios de la Universidad de Greenwich a Gizmodo, Ed Galea, esta 'puerta al infierno' se puede apagar si se elimina uno de sus tres componentes claves.

En este sentido, detalla, los incendios requieren de calor, combustible y un agente oxidante para poder producir las llamas. "Si quitas uno de esos, el fuego se apaga", indica el experto. Eliminar el combustible que es un gran depósito de metano no es viable, pero se podría sofocar el fuego rociando grandes cantidades del material que se encuentra en los extintores de incendios.

Otra alternativa sería cubrir todo el cráter con tierra porque apagaría las llamas, aunque "no detendría la fuga de gas", explica al respecto Mark Tingay, especialista en geomecánica del petróleo de la Universidad de Adelaida. Una posibilidad sería capturar el metano, pero esto implicaría tener un mapa geológico de alta fidelidad de todas las vías por las que podría escapar el gas.

Existe la posibilidad de cortar el suministro de metano subterráneo, pero haría falta una bomba. Esta explosión eliminaría el oxígeno que está alimentando las llamas del incendio y movería rocas, por lo que los conductos de escape de gas se derrumbarían sobre sí mismos.

No obstante, se requeriría una explosión masiva para poder cerrar todas las fracturas rocosas, por lo que sería una opción muy extrema. Por tanto, los expertos constatan que para cerrar 'la puerta al infierno' deben contar con todos los recursos necesarios, porque si no no convendría tocar el cráter.