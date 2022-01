Chanel: "De pequeña me hubiera encantado ver a una mujer empoderada y racializada teniendo protagonismo"

El Benidorm Fest ha tenido de todo: eurodramas, retiradas, positivos en coronavirus y salseos varios, pero sobre todo, ha tenido música e ilusión y la esencia de esos raros casos en los que los españoles le prestamos atención a algo todos a la vez.

En el centro de esa atención está Chanel, la ganadora del festival y por ende, la ya electa representante española para Eurovisión 2022. Ha sido una sorpresa para muchos, un motivo de enfado para otros, pero la joven promete ganarse, con su sensibilidad y poderío y a partes iguales a todos los eurofans para su causa. Bajo el sol de Benidorm ha nacido una estrella.

La canción, la coreografía ya está muy pulida y pensada, ¿cómo vais a hacer para mejorar aún más todo eso? Es verdad que hemos trabajo súper fuerte para llevar una candidatura cerrada al Benidorm Fest, pero no hay límites para la imaginación, ni para el arte y siempre se puede trabajar y pulir.

¿Qué es lo que va a hacer que nuestra canción llame la atención en Europa? Siempre que vienen extranjeros aquí dicen lo mismo: España tiene garra y energía. Nuestra candidatura tiene eso, garra, energía, baile, show, a los mejores bailarines, un equipo increíble… lo tiene todo como para traernos el trofeo.

Acabado el Benidorm Fest, es sólo el principio… ¿como afronta el trabajo que viene de aquí a mayo? Con muchas ganas, si por mí fuera ahora mismo estaría ensayando. Y también con ilusión. Y quizá esa es la combinación perfecta, ganas e ilusión.

¿Ha hablado con sus compañeros, la han felicitado? Rigoberta parecía ser la favorita, ¿qué le dijo ella? Tras la gala me encontré con ella, nos dimos las manos, nos miramos a los ojos y no hicieron falta palabras, nos miramos y fue maravilloso. Con las Tanxugueiras también… he recibido mensajes de todos. Ha sido una competición muy reñida porque todas las candidaturas y las canciones son geniales.

Han hecho buena piña… Nunca me imaginé compartir escenario con tan grandes artistas y que encima hubiera mucho compañerismo entre nosotros. Espero que eso se perciba fuera también.

Su victoria no le ha gustado a todos… Me he borrado Twitter por todo el hate (mensajes de odio) que estoy recibiendo, pero que mis compañeras me apoyen es muy importante. Y más que lo digan en público, creo que da ejemplo de cómo apoyarse y hacer las cosas con cariño. [Rigoberta Bandini publicó un mensaje en Instagram elogiando y dando su apoyo a Chanel tras la victoria de esta última].

¿A quién llamó primero cuando supo que había ganado? A Adrián Carrón, que es mi mejor amigo y no pudo estar físicamente. También hablé con mi abuela. Me dijo que le cuesta emocionarse, pero que había llorado. Y que estaba muy orgullosa, que lo había trabajado desde pequeña y que esto es solo un paso más en mi carrera. “¡Enséñale a todo el mundo cómo son los Terrero!”, me dijo y yo todo orgullosa.

Se ha hablado mucho de que usted conocía a Miryam Benedited, ¿qué relación les une? Cuando salió a la luz me enteré y flipé muchísimo porque con Miryam hace que no hablo como cuatro años. Llevo trabajando desde los 16 años, he sido bailarina, es obvio que me he cruzado con una coreógrafa en este mundillo, igual que ella conoce a mil personas y otros candidatos conocen a otras personas y no pasa nada porque somos artistas, nos dedicamos a esto, somos profesionales y hemos coincidido todos por todos. No me parece de peso esa crítica.

Se le han acercado en la rueda de prensa unas niñas pequeñitas y la han abrazado, ¿siente responsabilidad por ser un referente de la gente más joven? Es una responsabilidad muy bonita. A mí me hubiera encantado ver cuando era pequeña a una mujer libre, empoderada, racializada, teniendo voz y voto, teniendo protagonismo, pisando fuerte y siendo humilde. No puedo hacer otra cosa que dar más amor del que me dan.

También les ha cambiado la vida a los bailarines y bailarinas que la han acompañado, ¿no? Sí, cien por cien, ellos no paran de decirme “¿eres consciente de que estás cambiando muchas cosas? Y todavía no soy consciente (risas). Ha sido increíble hacerlo con ellos, con Leroy Sánchez y con todo el equipo.

Aún queda mucho por delante, ¿es así? Sí y lo haremos desde el arte y el amor. Yo no soy político, yo soy artista y lo que me toca es subirme a un escenario, yo no sé de politiqueos, lo siento. Soy de emociones, de transmitir, de disfrutar, de emocionar y del arte.

¿Cómo prevé ahora tu nueva carrera? No me gusta plantearme metas a largo plazo, soy más de corto plazo porque me gusta que la vida me sorprenda un poco y fíjate (risas). Ahora mismo estoy súper enfocada en trabajar muy duro. Quedan varios meses y voy a darlo todo para llevar a España a lo más alto y para traernos aquí a Eurovisión.

¿Qué no querría dejar atrás? No me gustaría dejar de lado los musicales, no sé si dentro de mucho o dentro de poco, porque forma parte de mí y es mi esencia, pero ahora mismo estoy muy enfocada en llevar a España a lo más alto.

¿En lo personal cómo lleva volcarse 100% en el proyecto? ¿Va eso va a afectar a su vida diaria, tendrá tiempo para familia y amigos? Sí, ¿por qué no? Cuando digo trabajo duro… no conozco otra forma de trabajar que no sea así, cien por cien día y noche. Para mí no es algo nuevo a nivel de exigencia. Obviamente vamos a trabajar mucho y si tengo que viajar o no dormir lo voy a hacer, igual que cuando he trabajado en musicales o series. Trabajo muy duro pero sigo haciendo mi vida, porque eso es lo que me viene bien para la cabeza: rodearse de amor.

¿Algún exparticipante en Eurovisión le ha dado algún consejo? Sí, he hablado con Ruth Lorenzo, con Daniel Diges y Miki me ha escrito también. Tengo muchas ganas de sentarme con ellos y conversar tranquilos.

BIO: Chanel Terrero, es una actriz, bailarina y cantante de 31 años nacida en Cuba y criada en España, en Cataluña, desde los cuatro años. Ha formado parte muchos de los grandes musicales que han pasado por nuestro país y de programas de televisión como bailarina.