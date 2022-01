Maite Zaldívar: "Maldita la hora en que yo cogí ese dinero, tenía que haberme quedado debajo de un puente"

Maite Zaldívar ha manifestado en su docuserie emitida en Telecinco que se arrepiente de haber cogido un dinero que procedía de "comisiones ilegales que hacía todo el mundo", según le había confesado Julián Muñoz. "Había un dinero en mi casa que me llevé", reconoce.

"Maldita la hora en que yo cogí ese dinero, tenía que haberme quedado pasando hambre debajo de un puente si llego a saber todo lo que se me viene encima", expresa, haciendo alusión a su posterior condena.

"El poder cambia. A Julián le cambia el poder cuando llega esta señora (Isabel Pantoja), a partir de 2002, qué casualidad. Empezó a ser una persona distinta", señala.

Abandonó su casa la noche del 6 de abril de 2003, enfurecida por la situación, rumbo a Madrid. Hizo la maleta, y confiesa que "fue ahí cuando cogí el famoso dinero que me llevé. Yo no tenía nada. No pensaba que ese dinero venía de un sitio malo, había un dinero en mi casa y me lo llevé".

Según declaró en sede judicial, llegó a llevarse entre 240.000 y 300.000 euros que estaban fuera de la caja fuerte que tenía en su casa el matrimonio, para no irse con las manos vacías al abandonar su hogar.

La exmujer de Julián Muñoz muestra su arrepentimiento por muchos aspectos del pasado de su vida en común desde que este llegara a Marbella y se metiera en la política.

Entre ellos está el haber "cogido dinero" de manera ilícita, hechos que le llevaron a ingresar en prisión durante dos años y seis meses, al ser condenada como a Julián Muñoz e Isabel Pantoja.

De esta manera, Maite Zaldívar protagoniza la continuación de la docuserie que grabó Julián Muñoz y se ha emitido durante las últimas dos semanas, en la que le ha pedido perdón a su exmujer y ha relatado con pelos y señales cómo fue su relación con Isabel Pantoja.