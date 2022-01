Aurah Ruiz, tras negarse a vacunarse, se contagia de covid con solo la primera dosis: "Lo he pasado bastante mal"

A regañadientes, Aurah Ruiz ha contado en su canal de Mtmad la razón por la que ha pasado 15 días desaparecida de todos sus perfiles de redes sociales. La novia de Jesé Rodríguez ha contraído Covid en esta sexta ola y lo ha pasado "bastante mal".

La enfermedad le ha afectado tan gravemente que no pudo ni grabar su vídeo semanal para la plataforma de Mediaset y, según ha explicado la que fuera concursante de GH VIP, estas dos semanas no solo ha estado aislada de internet, sino que ha tenido que estar confinada alejada de su pareja, su familia y su hijo.

"No lo quería hacer público porque es mi intimidad", ha revelado en el vídeo, que ha grabado el primer día que por fin ha dado negativo y ha podido ver a su pequeño Nyan. "Después de dos años evitándolo, me tocó. Sé que esta cepa no es tan grave, pero para mi sí que fue grave y estuve 15 días contagiada".

Tras dos semanas desaparecida, @aurahruiz vuelve y nos cuenta la difícil decisión a la que ha tenido que enfrentarse ❤️https://t.co/gmQgDGCUAJ — mtmad (@mtmad) January 27, 2022

La razón es, como ella misma ha confesado, es que solo estaba vacunada de una dosis: "No me quería vacunar y cuando me convencieron solo me dio tiempo a la primera dosis. No me he puesto la segunda porque me puse muy malita y di positivo".

Algo que ha afectado mucho a la manera en la que ha pasado estos últimos días y ha querido explicar a todos que no estar vacunada es perjudicial y egoísta. "Mi cuerpo no tenía anticuerpos y me puse bastante malita".

"Hoy me siento mejor, pero creo que me han quedado unas secuelas, aún no me siento bien", ha comentado resignada a esperar que en un futuro pueda mejorar y arrepentida de negarse a ponerse una vacuna que definió como "experimental, sobre todo por la enfermedad de su hijo y el riesgo de sus padres, que son sanitarios.