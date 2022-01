'Espejo público' contacta con una floristería que ha recurrido al 'crowfunding' para salir adelante

Los efectos económicos de la pandemia siguen notándose en diversos sectores y, aunque algunos comienzan a remontar y a obtener beneficios, otros se ven obligados a cerrar o a buscar nuevas fórmulas para conseguir financiación.

Este último ha sido el caso de Arantxa, dueña de una floristería en el barrio de Las Rozas, en Madrid, que ha tenido que recurrir a una campaña de crowfunding a través de una plataforma de internet para hacer frente a los pagos y, así, hacer que su floristería remonte.

La empresaria ha comentado, en su conexión en directo con Espejo público, que incluso se ha visto obligada a compartir el local del negocio con una papelería, otro de los sectores más perjudicados por la pandemia de la Covid-19. Desde plató, Susanna Griso ha deseado que Arantxa logre salir de la situación en la que se encuentra.

Por su parte, la florista ha destacado que prefiere que los clientes acudan a comprar en lugar de hacer donaciones a través de la plataforma. "Si la situación no fuera crítica no lo haría porque me gusta trabajar y me encanta mi trabajo", ha señalado la empresaria que, además, ha explicado que quien haga una donación recibirá un 20 % de descuento en la tienda.