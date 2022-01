Sigue el baile de presentadores en 'La Resistencia', esta vez con Candela Peña al frente

Un día más, Ricardo Castella tuvo que modificar su presentación en La Resistencia, ya que este miércoles fue Candela Peña la encargada de presentar el espacio de Movistar en sustitución de Broncano.

"Desde el teatro Príncipe, junto a la Gran Vía de Madrid, La Resistencia hoy con Candela Peña", anunció el director del programa mientras la actriz recorría el pasillo hasta llegar al escenario.

¡𝗔𝗬, 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟𝗔, 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗖𝗔𝗔𝗔𝗔𝗦!



Que lo haga más veces porque hoy se ha salido. pic.twitter.com/z500GT5IXJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 26, 2022

La intérprete, aclamada por el público que estaba sentado en el patio de butacas, apareció con una foto de Broncano en las manos y confesó que "tengo la boca como una alpargata".

"Estoy muy nerviosa, pero no me habéis traído ningún regalo porque soy yo. Como sabía que hoy iba a presentar me he vestido de súper presentadora, pero no lo soy, ni cómica, yo soy actriz", explicó Peña.

Que dice @candela_penya que presentar hoy es un regalo, el regalo es ella*



*🐕🐕 pic.twitter.com/nM9slaH6Tm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 26, 2022

Otra de las colaboradoras habituales del programa, Ingrid García Jonsson, visitó a su compañera para animarla y ayudarla. Incluso estuvo con ella para entrevistar a los invitados del día, José J. Izquierdo y Guillermo Izquierdo, miembros del grupo Angelus Apátrida.