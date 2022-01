Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava pasan a la final del Benidorm Fest, acusado de intentar un "tongo"

De verdade o xurado considera que esta BRUTALIDADE tiña que quedar de penúltima? Pois non lles queda nada, o sábado o público levaremos ás #Tanxugueiras a #Eurivision



Non podemos caer no pesimismo. O sábado tod@s coas Tanxu!#Tongo #TanxugueirasAEurovision #benidormfest pic.twitter.com/cIq5C1xpIS