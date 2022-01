El recado de Ana Peleteiro tras la polémica del jurado con Tanxuguerias en la primera semifinal del Benidorm Fest

La gallega Ana Peleteiro ha apoyado a sus 'vecinas' las Tanxuguerias que participan en el Benidorm Fest de que saldrá elegido el representante español en Eurovisión. La atleta utilizó su cuenta personal de Twitter para dar un palo al jurado del concurso tras la polémica de la primera semifinal del miércoles.

"Nos vemos el sábado colegas. Si las Tanxu no van a Eurovisión yo me voy de la vida. Chau", publicó Peleteiro. El tuit hace alusión a que el grupo galego pasó de ronda gracias al voto democrático del público y al voto demoscópico, aunque vio como el jurado le daba la espalda.

Nos vemos el sábado colegas. Si las Tanxu no van a Eurovisión yo me voy de la vida. Chau 👋🏾 — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) January 26, 2022

La opinión de Peleteiro tuvo una buenísima acogida y su publicación rozó los 6.000 likes, además de crear un gran revuelo en Twitter, con usuarios dando todo tipo de opiniones, entre las que destacan las de apoyo a las Tanxuguerias.

Llama especialmente la buena cantidad de respuestas al tuit de Peleteiro que hacen referencia al hecho de que las Tanxuguerias son de las favoritas del público, pero ven una mano negra detrás del Benidorm Fest.

"Pienso que no las van a dejar ir... Son las mejores, el público claramente las quiere... Pero sabemos que Eurovisión es política", escribía una usuaria. "No es por cantar en gallego. Es por la calidad de la música, de las voces y de la puesta en escena que le ha dado 1000 vueltas al resto! Lo del jurado no tiene nombre...", comentaba otro.