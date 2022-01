Zoe se desmorona al descubrir que Josué tuvo cibersexo con Jenni cuando ya era su novio: "No me dejó decidirlo"

Este martes 25 de enero, Telecinco emitió la segunda parte del debate final de La isla de las tentaciones 4. En ella, la participante Zoe confirmó la peor de sus sospechas: que Josué se mandó mensajes y vídeos de alto contenido sexual con Jennifer cuando ya era su novio.

Aunque cuando la joven entró en La isla de las tentaciones no tuvo nada con Josué, siempre quedó la duda sobre qué había pasado entre ellos antes. El andaluz tuvo una actitud tan nerviosa a lo largo de la noche, que antes de ver los mensajes ya varios de los tertulianos dieron por hecho que mentía cuando decía que sus conversaciones subidas de tono con la tentadora habían tenido lugar antes de que él y Zoe comenzaran su relación.

Además, el andaluz fue cambiando su discurso y terminó diciendo que podría ser que le hubiera mandado vídeos eróticos a Jennifer estando con Zoe, pero que no lo recordaba. La joven mostró las conversaciones que tuvieron lugar después de 23 de diciembre, que fue cuando terminó MyHyV y Zoe y Josué se marcharon juntos.

Por ello, Josué se escudó diciendo que, hasta que no se emitiera el programa, no podía dar señales de que estaba con Zoe, por lo que tonteó con otras chicas, una cláusula que desmintió Nagore, asesora del amor en el formato. Los mensajes sacaron de quicio a Zoe, que rompió a llorar al ver que los rumores eran ciertos y pidió irse porque sentía "asco", pero finalmente se quedó.

Lo que más le dolía, según dijo, era que su chico no le dijera la verdad pese a todas las ocasiones en las que le había pedido que fuera sincero, pero destacó especialmente una conversación justo antes de que ella decidiera mudarse con él, cambiando Barcelona por Málaga.

🔥🔥 Las conversaciones de Josué y Jennifer son 🔥🔥



— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 26, 2022

"No me ha dado el derecho de saberlo todo para decidir si yo quería irme a vivir a Marbella con él y dejarlo todo", dijo. La joven también se mostró muy dolida al señalar que, en la actualidad, era muy común que Josué borrara conversaciones con chicas y no se las enseñara, aunque él dijo que lo hacía porque no soportaba las notificaciones de su teléfono móvil.