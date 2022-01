Dior rinde homenaje a la artesanía en su colección de Alta Costura durante la Semana de la Moda de París

La Alta Costura existe gracias a la artesanía, cuyo trabajo es imprescindible en este sector del lujo. Por este motivo, Maria Grazia Chiuri ha querido rendir homenaje a este oficio en su nueva colección de Alta Costura Primavera-Verano 2022 para Dior presentada en el marco de la Semana de la Moda de París.

Frente al auge de los NFT y el metaverso en el mundo de la moda, Chiuri pone en valor el trabajo de la artesanía y descarta apuntarse al furor de lo digital. "No me interesa este momento, es más importante hablar de humanidad. Me gustaría que estuviéramos más juntos y nos apoyáramos, y le diéramos valor al trabajo. Probablemente, soy un poco anticuada, pero estoy más interesada en lo real. Prefiero pasar tiempo con gente real", explica la diseñadora.

Su nueva colección está influenciada en la conexión humana. Prescindiendo de cualquier referencia directa, Chiuri la dedica a las construcciones magistrales, pero a menudo ignoradas, de las prendas de alta costura, que son hechas a mano por expertos que trabajan para sacar la colección adelante.

Desfile de la colección de Dior Alta Costura SS/22. GTRES

A través de una paleta protagonizada por el negro, blanco y gris, la diseñadora demostró la diferencia entre dicha construcción y la decoración de las prendas con la que la gente suele confundirla. "La artesanía que termina (una prenda) no se valora. Es como si el bordado fuera algo que es solo decorativo, que en realidad no es parte del proceso del diseño", comentó.

En la colección, destacan los trabajos delicados como los bordados, tejidos jacquard, uso del tul para envolver la figura, cortes rectos e impecables, guipur o seda, que fueron presentados en una pasarela a la altura.

El jardín del Musée Rodin fue el escenario perfecto, con tapices bordados creados por los artistas Madhvi y Manu Parekh y hechos a mano por Chanakya, la escuela de artesanía en la India, con la que trabaja Chiuri y que educa a mujeres en oficios generacionales como el bordado especializado. En total 380 artesanos necesitaron 280.000 horas para bordar la instalación de 340 metros cuadrados.

Desfile de la colección de Dior Alta Costura SS/22. GTRES

Junto a sus monos, que servían principalmente para ilustrar lo que pueden hacer los bordados, Chiuri propone un vestuario de día sofisticado a través de la lente inmaculada de la Alta Costura. La sencillez atractiva y chic se traduce en un traje de pantalón recto en lana sin blanquear o en un vestido de día, también de lana, con esos detalles bordados minuciosos, pero invisibles.

Por otro lado, la ropa de noche guarda la misma sensibilidad que la ropa de día, pero destaca por una línea esculpida y escultural que no habíamos detectado de forma visible desde los días de la diseñadora en Valentino. Entre estas prendas, destacan un vestido halter largo de crepé de seda color marfil y un vestido sin espalda con capucha en muselina lamé plateada.

Desfile de la colección de Dior Alta Costura SS/22. GTRES

Los vestidos blancos de la colección harán las delicias de cualquier novia para el día de su boda. Pese a los vestidos bordados y llenos de tul prepandémicos, Chiuri apuesta por una novia sencilla, pero muy elegante.

El satén se convierte en el tejido por excelencia gracias a su acabado limpio y la forma en la que se adapta a la figura de la mujer, realzando sus curvas con elegancia y sensualidad a partes iguales.

Con esta colección de Maria Grazia Chiuri para Dior, la magia de la Alta Costura ha vuelto a deslumbrar en las pasarelas con diseños que difuminan las fronteras entre el arte y la artesanía.