Adara Molinero, preparada para pasar por el quirófano y arreglar un molesto problema de salud

Adara Molinero sorprendía hace unos días confesando que está dispuesta a tener hijos con Rodri, con quien volvió hace apenas unos meses. Como no tiene secretos para sus seguidores, también ha contado que dentro de poco tendrá que pasar por quirófano.

En el último año, a la concursante de Secret Story cada vez se le ha agravado más el problema de visión que detectó recientemente. Tuvo que comenzar a llevar gafas y rápidamente pasó de lucirlas solo en su casa hasta a llevarlas a los platós de Telecinco.

"Ahora ya no veo ni con gafas", ha relatado en sus historias en las que comentaba que se va a someter a una operación para arreglar la miopía que sufre. "Me ha seguido aumentando. Es muy necesario que me opere, pero ya", añadía.

"No es nada, todo bien", ha declarado para Europa Press, donde también ha señalado que esperara solo "un par de años" para intentar tener hijos con Rodri, cuando Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra, sea más mayor.