Les sol·licituds per a les beques salari creixen un 57% en flexibilitzar els criteris d'accés

Aquest augment de peticions es conseqüència, segons explica el departament que dirigeix Carolina Pascual, "de la flexibilització dels criteris d'accés a les beques, que des de la Direcció general d'Universitats s'ha implantat per al curs 2021-2022".

Així, en aquest curs han pogut optar a les beques salari per primera vegada, a més dels estudiants que inicien els seus estudis universitaris, també l'estudiantat de qualsevol curs matriculat en una universitat valenciana -públiques i privades- i els que cursen màsters habilitants.

A més, "s'ha procurat especial atenció, atorgant major protecció i facilitant l'accés als estudis universitaris, a col·lectius vulnerables com a víctimes de violència de gènere, alumnats amb discapacitat, refugiats i sol·licitants d'ajuda internacional".

Amb els nous criteris establits per Universitats, en la convocatòria 2021-2022 han pogut sol·licitar la beca salari, per primera vegada, un total de 458 estudiants de màsters habilitants.

Les sol·licituds de l'estudiantat de les 5 universitats públiques valencianes suposen un 96% de les presentades, corresponent el 4% restant a alumnes que cursen els seus estudis en la Universitat CEU - Cardenal Herrera, la Universitat Catòlica de València i la Universitat Europea de València.

Per universitats, 4.150 estudiants de la Universitat de València han sol·licitat la beca salari, li segueixen els 3.935 pertanyents a la Universitat d'Alacant, 1.410 cursen els seus estudis en la Universitat Politècnica de València, 1.382 en la Universitat Miguel Hernández i 987 en la Universitat Jaume I de Castelló.

"IGUALTAT D'OPORTUNITATS"

"Aquesta ampliació de criteris -subratlla l'administració- reflecteix l'aposta de la Generalitat per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació superior, garantint la formació universitària al major nombre d'estudiants possible, i evitant que cap alumne quede fóra del sistema educatiu universitari per motius econòmics".

L'assignació destinada a aquesta convocatòria és de 16,5 milions d'euros. Cada beneficiari podrà obtindre un màxim de 6.000 euros anuals, d'acord amb el grau de compliment dels criteris establits en les bases, durant els anys que conste el pla d'estudis que estiguen cursant, a excepció dels estudiants de grau de la branca d'Enginyeria i Arquitectura i dels estudiants afectats per una discapacitat igual o superior al 65%, que podran gaudir de la beca durant dos anys més dels establits en el pla d'estudis.