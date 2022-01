La recepció institucional dona el tret d'eixida a la setmana d'esdeveniments del Benidorm Fest

Des del Mirador del Castell de Benidorm i acompanyats per la cap de Delegació espanyola, Eva Mora, i la directora de Comunicació de RTVE, María Eizaguirre, les autoritats han donat el tret d'eixida a una completa setmana amb més de 10 rodes de premsa, tres gales i 13 artistes participants.

En la seua intervenció, el president de la Generalitat ha destacat que aquest festival "simbolitza tornar a veure el futur amb esperança". "És el moment de la recuperació, i el Benidorm Fest és el símbol que tornem a veure el futur amb esperança", ha agregat.

Per la seua banda, l'alcalde ha fet referència al turisme com la "indústria de la felicitat" i ha augurat que la ciutat es convertirà aquesta setmana en el "lloc de la felicitat". També ha fet referència al fet que es reprenga l'esperit de l'antic Festival de Benidorm.

El president de RTVE, per la seua banda, ha avançat que la cadena pública preguntarà en la seua campanya La Gran Consulta sobre la manera en què la televisió pública hauria d'incorporar la música i ha agregat: "Per a nosaltres la música no és només la música popular. Volem llançar acords amb concerts i dedicar-li aquest mes".

Després de l'acte protocol·lari, les autoritats s'han traslladat al Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, on se celebraran les tres gales i han visitat l'escenari. Al llarg de la jornada, els artistes tindran els seus primers assajos i durant el matí s'han realitzat proves tècniques.

Durant aquest dilluns, els sis artistes participants en la primera semifinal (Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras y Chanel) tindran els seus primers assajos.