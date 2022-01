Anna Ferrer se sincera sobre el motivo de su rinoplastia: "Al principio me daba mucho miedo"

Anna Ferrer Padilla prometió el pasado viernes que pronto hablaría de su rinoplastia. Y así ha sido: apenas ha pasado una semana de su paso por el quirófano, pero la influencer se ha visto con fuerzas, en medio de su recuperación, para sincerarse ante sus seguidores sobre este tema.

La joven, que el próximo mes cumplirá 25 años, se ha sincerado sobre el motivo de su operación. "Es verdad que no tenía una nariz que llamara la atención pero a mí, estéticamente, no me gustaba", ha avanzado a través de sus stories en su perfil de Instagram.

La hija de Paz Padilla insiste en que la intervención le ha ayudado a sentirse mejor consigo misma, aunque la autoestima no puede depender solamente de las operaciones estéticas: "Si no me hubiera operado, sería igual de feliz. De hecho, no creo que ahora vaya a ser más feliz que antes".

"No creo que vaya con eso. Está claro que cualquier operación o cualquier tratamiento estético te va a venir bien para tu autoestima, para verte bien, pero si tú no realizas un trabajo previo de quererte a ti misma, de gustarte, de tratarte bien, de hablarte bien… por mucho que luego te operes, si tú no has hecho ese trabajo previo, entonces no te va a encantar", ha reflexionado.

"Tenía muchas ganas de hacerlo pero me daba mucho miedo la operación", ha añadido, aclarando que el doctor que la trató es un amigo íntimo de su madre, lo que le inspiró la confianza suficiente para dar el paso.

"Hace tiempo que mi madre conoció a Pablo, que es el doctor que me ha operado. Mi madre sabía que me quería operar, pero siempre me decía que 'para qué' y que no me lo hiciera. Pero, claro, luego conoció a Pablo y él le transmitió muchísima confianza. Se hicieron amigos, ella ha visto muchos, muchos trabajos de él, y entonces ya me dijo 'que si quieres, Anna, que sea con él, que es el mejor y vas a estar en las mejores manos'", ha zanjado.