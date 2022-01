Muere la hermana de Beret, que se despide de ella a través de una canción

Beret atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. El reciente fallecimiento de su hermana mayor Sandra ha dejado devastado al cantante sevillano, que, para despedirse de ella, le ha dedicado en las redes una emotiva canción que ha compuesto para ella.

Aunque el artista de Si por mí fuera no ha dado ningún detalle del deceso y tampoco ha entrado en las causas de la muerte de su familiar, lo cierto es que sí se ha desnudado en cuerpo y alma para despedirle para siempre con un gran homenaje.

"Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre. Te quiero, hermana. Descansa en paz para siempre", lamenta Beret en su perfil de Instagram.

A continuación, da paso a un trozo de la canción compuesta para ella y que tiene versos tan emocionantes como este: "Tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño".