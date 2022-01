Estas son las siete cosas que nunca debes guardar en un trastero

Cuando nos mudamos de casa, la mayoría de las veces lo hacemos por la necesidad de más espacio de almacenamiento. A muchos de nosotros nos encantaría tener más espacio de almacenamiento en nuestros hogares, pero la solución simple que la mayoría de la gente encuentra es simplemente dejar las cosas en el trastero para que no estorben hasta que las necesitemos.

La gente almacena de todo en sus trasteros, desde maletas hasta álbumes de fotos antiguos y adornos navideños, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo que deberíamos poner allí y, lo que es más importante, lo que no deberíamos?

Resulta que hay varios artículos comunes que se almacenan regularmente en los desvanes que podrían estar haciendo más daño que bien. El Liverpool Echo ha recogido la opinión de Joyce French, experta en limpieza de HomeHow, quien describe las siete cosas que nunca debes guardar en el desván.

Aparatos electrónicos

¿Tienes un viejo reproductor de cintas de cassette o una Gameboy acumulando polvo en el trastero? Todos tenemos dispositivos electrónicos obsoletos en el desván. Sin embargo, los aparatos electrónicos viejos aún pueden sobrecalentarse en el desván.

El circuito puede estallar y estropearse para siempre, por lo que es mejor mantener los dispositivos electrónicos en un ambiente más fresco, llevarlos a un centro de reciclaje o venderlos.

Adornos navideños

Se trata de una de las cosas que todos guardamos en el trastero. Pero es posible que por sus características, los adornos navideños no tengan en el desván el mejor lugar de descanso de un año para otro.

Las telas delicadas, los artículos que están pintados y los adornos de plástico especiales pueden deformarse con los cambios de temperatura y son propensos a dañarse en un ambiente húmedo, como el de los trasteros

En su lugar, lo mejor es guardar las decoraciones navideñas en una caja grande de plástico en un ambiente fresco.

Muebles de madera

Puede que hayas heredado muebles de madera antiguos y no sean del todo de tu estilo, pero no quieres tirarlos. Puede ser tentador guardarlos en el trastero, pero no deberías, ya que la madera puede deformarse con la humedad, agrietarse con el calor y desarrollar moho en condiciones húmedas.

La madera también tiende a atraer la carcoma, que puede destruir poco a poco los muebles.

Pintura

Después de pintar, es posible que te sobre material, pero las pinturas a base de aceite pueden calentarse hasta niveles combustibles peligrosos si se almacenan bajo un techo caliente.

Son altamente inflamables, por lo que deben guardarse en un lugar con temperatura controlada. Las dramáticas fluctuaciones de temperatura también pueden descomponer la pintura de látex, haciéndola inutilizable.

Documentos

Muchos de nosotros guardamos documentos importantes, como certificados de nacimiento y pasaportes, juntos en un solo sitio. Pero el trastero es uno de los peores lugares para guardarlos, ya que no resisten bien las fluctuaciones de temperatura.

Los documentos importantes comenzarán a desvanecerse, humedecerse, llenarse de polvo o pegarse con el paso del tiempo.

Es mejor invertir en una cajonera de almacenamiento para los documentos que necesite y guardarlos en casa.

Cajas de cartón

Si estás guardando cosas en cajas de cartón en tu trastero, puede ser hora de reconsiderarlo. Las plagas como los ratones y los insectos se sienten atraídos por el cartón y el pegamento, se alimentan de ellos y los convierten en su hogar para reproducirse.

Las cajas de cartón también tienden a humedecerse y desintegrarse con el tiempo, lo que podría dañar los objetos que contengan.