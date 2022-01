Agoney gana la última gala de 'Tu cara me suena 9' tras imitar a Bon Jovi y le cede su premio a Eva Soriano

Antena 3 emitió este viernes 21 de enero una nueva entrega de la novena edición de Tu cara me suena, con Ángel Llàcer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre como jurado. Esta terminó con Agoney como ganador, que triunfó con su imitación de Bon Jovi, que interpretó la canción You give love a bad name.

Se trató de una gala especialmente complicada para el jurado, que confesó que le había costado aún más de lo normal quién de entre los concursantes se merecía un cuatro y quién un 12. Pese a ser uno de los grandes favoritos del concurso, el artista cargaba con el sambenito de haber quedado penúltimo en la gala anterior.

Sin embargo, el canario se resarció con éxito y demostró que prácticamente ningún registro vocal se le resiste, tal y como apuntó Chenoa: "Sentía curiosidad por escuchar tu voz y cómo la rasgabas, y estabas súper en el sitio, ha sido fabuloso". Pero eso no fue tod, pues Àngel Llàcer confesó que estaba "impresionado" por la actuación.

Fue por ello que le resultó tan difícil dar su 12, pues para él eran cuatro los concursantes a los que les correspondía una cifra tan alta, y finalmente le dio un 10 a Agoney. Eso sí, el cantante se llevó los 12 puntos del público y se reforzó la idea de que el talent de imitación encuentra a sus concursantes estrella entre los extriunfitos.

"Cuando lo das todo, solo puedes triunfar y gustarle, como le estás gustando, a todo el mundo", sentenció Llàcer sobre la actuación del canario. Con todo, la favorita del jurado fue María Peláe, difiriendo una vez más con el público, que le adjudicó el 4 a Eva Soriano, el 5 a Los Morancos, el 6 a David Fernández, el 7 a Loles León, el 8 a Rasel, el 9 a Nia, el 10 a Lydia Bosch, el 11 a María Pelae y el 12 a Agoney.

Este último, que acumula varios triunfos en el programa, le cedió los 3.000 euros de premio a la cómica Soriano, argumentando que su compañera se lo curra mucho. La reusense, que imitó a la estrella del pop Dua Lipa, decidió donar la cuantía a la Fundación Niemann-Pick, que se centra en la investigación, la divulgación y la orientación familiar sobre la enfermedad rara con el mismo nombre.